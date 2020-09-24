Son dakika: Ceren Özdemir'in katilinden pişkin sözler! Mahkeme başkanı son sözlerini sorunca...

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Son dakika: 'in katilinden pişkin sözler! Mahkeme başkanı son sözlerini sorunca...

Son dakika haberi: 'da üniversite öğrencisi 'i 3 Aralık 2019'da katleden Özgür Arduç, yakalandıktan sonra polis memurlarını da yaralamıştı. Arduç'a polis memurlarını yaralamama suçundan tahliye kararı verildi. Hakim Arduç'a son sözlerini sorduğunda şaşırtan bir yanıt aldı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 16:11 Son Güncelleme: 24.9.2020 16:18 ABONE OL
Son dakika: Ceren Özdemir'in katilinden şaşırtan sözler! Mahkeme başkanı son sözlerini sorunca...

üniversite öğrencisi 'in (20) katil zanlısı Özgür Arduç'un (36) yakalandığı sırada 2 polis memurunu yaraladığı gerekçesiyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi.

Son dakika: Ceren Özdemir'in katilinden şaşırtan sözler! Mahkeme başkanı son sözlerini sorunca...

Mahkeme heyeti, istenilen ve henüz mahkemeye ulaşmayan 'kati rapor'un süresini göz önüne alarak sanık Arduç'a, polis memurlarını yaralamama suçundan tahliye kararı verdi. Arduç'un, mahkeme başkanının, "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna "Mahkemenin devam etmesinden bıktım. Bunu bitirelim" yanıtını verdiği öğrenildi.

Son dakika: Ceren Özdemir'in katilinden şaşırtan sözler! Mahkeme başkanı son sözlerini sorunca...

'nun Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019 akşamı yaşanan olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin , bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiğinde, kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, bir gün sonra, kent merkezinde, esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu bıçaklayarak, yaraladı.

Son dakika: Ceren Özdemir'in katilinden şaşırtan sözler! Mahkeme başkanı son sözlerini sorunca...

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI
Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, 'i öldürmesine yönelik eyleminden dolayı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Son dakika: Ceren Özdemir'in katilinden şaşırtan sözler! Mahkeme başkanı son sözlerini sorunca...

POLİSLERE SALDIRIDAN DÖRDÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
2 polis memuruna yönelik eyleminden dolayı 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan davanın 4'üncü celsesi görüldü. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Van'daki cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Özgür Arduç'un koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven taktığı görüldü.
Özgür Arduç, mahkeme başkanının, "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna, "7,5 aydır mahkemenin devam etmesinden bıktım. Bunu bitirelim" yanıtını verdi.

Son dakika: Ceren Özdemir'in katilinden şaşırtan sözler! Mahkeme başkanı son sözlerini sorunca...

Yaralanan polis memurlarından Zeki Çelik'te geçici duyu ve organ kaybı oluştuğu bildirilen daha önceki alınan rapora istinaden, Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen kati raporun mahkemeye ulaşmaması üzerine raporun gelme süresi göz önüne alınarak, bu suçtan tahliyesine karar verildi. Duruşma, 19 Ocak 2021'e ertelendi.

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Son dakika: Ceren Özdemir'in katilinden pişkin sözler! Mahkeme başkanı son sözlerini sorunca...
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