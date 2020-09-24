Son dakika haberi: 11 yaşındaki kıza tavşan besleme bahanesiyle kandırıp cinsel istismarda bulundu! Sitenin otoparkında...

Trabzon'da yaşanan olayda henüz 11 yaşındaki S.'nin yanına bir adam yaklaştı. 48 yaşındaki adam 'Beni tanımadın mı ben senin amcanım gel seninle tavşan besleyelim." diyerek küçük kızı kandırdı. Bir sitede güvenlik ve kapıcı olarak çalışan A.K, otoparka getirdiği küçük kızın kıyafetlerini çıkararak vücudunun çeşitli yerlerini elledi. Kızlarının durumundan şüphelenen ailenin çabalarıyla gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Trabzon'da marulla tavşan beslemek için kandırıp otoparka getirdiği küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs, yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 48 yaşındaki A.K. çocuğun cinsel istismarı suçundan yargılandı. 2018 yılı mart ayı içerisinde Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen ve 7 tanığın ifade verdiği olayda, bir sitede kapıcı ve güvenlik olarak görev yapan A.K.'nın, 11 yaşındaki S.'ye okuldan eve dönerken seslenerek "Beni tanımadın mı? Ben senin amcanım. Gel seninle tavşan besleyelim" deyip eline marul tutuşturup sitenin otoparkına getirdiği ve burada tavşan beslerken küçük kızın elbiselerini açıp vücudunun çeşitli yerlerine dokunduğu iddia edildi.

Olayın etkisiyle psikolojisi bozulan küçük kız, ertesi gün okulda ağlayınca arkadaşlarına durumu anlatarak korktuğunu ve yaşlı, sakallı birinin kendisini takip ettiğini düşündüğünü söyledi. Küçük kızın ailesinin olayı öğrenmesinin ve A.K.'den şikayetçi olmasının ardından, Trabzon Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM), küçük kızın ifadesine başvurdu. Küçük kızla yapılan görüşmenin ardından hazırlanan Adli Görüşme Değerlendirme Raporu'nda kızın psikolojik sağlığının iyi olmadığı tespit edildi.

48 yaşındaki tacizci ceza almasına rağmen hala dışarda

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, A.K.'nin yargılandığı davanın dördüncü celsesinde karar verildi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını okuyan Cumhuriyet savcısı, müşteki ve anne babası ile 7 farklı tanığın beyanlarından yola çıkarak şüpheli A.K.'nın çelişkili ifadeler verdiğini değerlendirerek kamu adına hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Soruşturma evrakını inceleyen ve tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın farklı tarihlerde 2 kez küçük kıza cinsel istismarda bulunduğuna karar vererek A.K.'yi 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Mahkeme heyeti tarafından suçu işlediğine karar verilen ve hapis cezası ile cezalandırılan A.K., olayın yaşanmasının ardından sadece 13 Mart 2019'da 1 gün süreyle gözaltında tutulduğu öğrenildi.

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