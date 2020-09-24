Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Corona virüsle mücadelede yeni önlemler geliyor...

Dün açıklanan corona virüs vaka sayısında son durum şu şekilde; 1.767 kişinin testi pozitif çıkarken dünün vefat sayısı da 72 olarak dikkat çekti. Corona virüs önlemleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşanırken sokağa çıkma yasağı hakkında son durum ne? Kamu ve özel sektörde mesai saatlerinin değişmesi öngörülüyor. Bilim Kurulu'ndan sokağa çıkma yasağı önerisi gelip gelmediği de tartışılıyor. Öte yandan başkent Ankara'da salgının hızının yavaşladığı ifade edildi.

SON DAKİKA HABERİ: 26-27 EYLÜL HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bilim Kurulu ile yapılan istişareler sonucunda şu anda sokağa çıkma yasağı düşünülmüyor fakat salgının seyrine göre her karar alınabilir.