Son dakika haberi: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Corona virüsle mücadelede yeni önlemler geliyor...

Dün açıklanan corona virüs vaka sayısında son durum şu şekilde; 1.767 kişinin testi pozitif çıkarken dünün vefat sayısı da 72 olarak dikkat çekti. Corona virüs önlemleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşanırken sokağa çıkma yasağı hakkında son durum ne? Kamu ve özel sektörde mesai saatlerinin değişmesi öngörülüyor. Bilim Kurulu'ndan sokağa çıkma yasağı önerisi gelip gelmediği de tartışılıyor. Öte yandan başkent Ankara'da salgının hızının yavaşladığı ifade edildi.
Bilim Kurulu ile yapılan istişareler sonucunda şu anda sokağa çıkma yasağı düşünülmüyor fakat salgının seyrine göre her karar alınabilir.
YALOVA, GÜMÜŞHANE, ERZİNCAN, ANTALYA, ÇANKIRI, MARDİN, MUĞLA, ELAZIĞ, BARTIN, KIRIKKALE, AKSARAY, KOCAELİ, KARABÜK, İZMİR, KONYA, ANKARA, BURSA, MANİSA, BOLU, BALIKESİR, KAYSERİ VE SİİRT GİBİ ŞEHİRLERDE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN KISMİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANIYOR.
CEZALAR İŞLEME ALINACAK
Kurallara uyulmasının denetlenmesiyle ilgili yöntemler devreye sokulacak. Denetlemede ciddi sonuçlar alınması durumunda, pandemiyi geçen yılın nisan-mayıs seviyesinde tutmanın mümkün olabileceği ifade ediliyor. Cezasını ödemeyenin "kamu hizmeti alamaması" gibi bir dizi uygulamanın sonuçları olacak.
Ayrıca TCK'nın 195 maddesinde düzenlenen, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranışa ilişkin" cezaların devreye sokulması sağlanacak. 2 aydan, 1 yıla kadar öngörülen cezaların uygulanması ve savcıların işlem yapmasının caydırıcı sonuçları olacağı belirtiliyor. Bazı illerde savcıların bu maddeden yola çıkarak harekete geçtiği ifade ediliyor.
Yapılan değerlendirmelerde, Ankara'daki salgının yavaşladığı, maske ve mesafe kurallarına daha sıkı uyulmaya başlandığı, sokak ve mekanlardaki kalabalıkların azaldığı, son on günde hastanelerin doluluk oranlarında gerileme görüldüğü ifade ediliyor.
İstanbul ve Marmara bölgesinde ise yükselme eğiliminin devam ettiği, ancak Ankara gibi hızlı çıkış göstermediği ifade edildi.