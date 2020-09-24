Valilikten son dakika İstanbul depremi açıklaması! İstanbul depremi şiddeti az önce açıklandı (AFAD Kandilli son depremler)

İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde hissedilen bir deprem oldu! Depremin şiddeti henüz açıklanmadı fakat şehirde yaşayanlar büyük panik yaşadı. Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre İstanbul'daki depremin merkez üssünün Silivri olduğu açıklandı. Silivri'deki depremin saati de 16:38 olarak açıklandı.

İstanbul'daki depremin şiddetinin 4.2 olduğu AFAD tarafından açıklandı. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğu ifade edildi.

Son dakika haberi: İstanbul'da korkutan 4.2'lik deprem | Video

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir.