Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Valilikten son dakika İstanbul depremi açıklaması! İstanbul depremi şiddeti az önce açıklandı (AFAD Kandilli son depremler)

Valilikten son dakika depremi açıklaması! İstanbul depremi şiddeti az önce açıklandı (AFAD Kandilli son depremler)

Az önce gelen son dakika bilgisine göre 'da da hissedilen bir oldu! Depremin şiddetini AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı. İstanbul'da deprem mi oldu, depremin şiddeti kaç şeklindeki aramalar kısa süre içinde en çok aranan kelimeler arasında yer aldı. İstanbul'daki deprem çok kısa sürse de herkes tarafından hissedildi. Valilikten de son dakika deprem açıklaması geldi.

Giriş Tarihi: 1.10.2020 16:58 ABONE OL
Valilikten son dakika İstanbul depremi açıklaması! İstanbul depremi şiddeti az önce açıklandı AFAD Kandilli son depremler

İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde hissedilen bir deprem oldu! Depremin şiddeti henüz açıklanmadı fakat şehirde yaşayanlar büyük panik yaşadı. Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre İstanbul'daki depremin merkez üssünün Silivri olduğu açıklandı. Silivri'deki depremin saati de 16:38 olarak açıklandı.

İstanbul'daki depremin şiddetinin 4.2 olduğu AFAD tarafından açıklandı. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğu ifade edildi.

Son dakika haberi: İstanbul'da korkutan 4.2'lik deprem | Video

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI
Saat 16.38 Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir.

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetinin 4.2 olduğunu ifade ederken depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğunu açıkladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika açıklamasında göre Marmara Denizi'nde deprem oldu. 16:38 sularında gerçekleşen deprem yerin 6.83 km derinliğinde meydana gelirken, deprem İstanbul'un bazı ilçelerinde şiddetli şekilde hissedildi. İstanbul'un deprem ile sallanmasının ardından birçok kişi panik yaparak kendini sokağa döktü. Sosyal medyada da İstanbul depremi ile ilgili birçok paylaşım yapıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Valilikten son dakika İstanbul depremi açıklaması! İstanbul depremi şiddeti az önce açıklandı (AFAD Kandilli son depremler)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA