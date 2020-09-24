Valilikten son dakika İstanbul depremi açıklaması! İstanbul depremi şiddeti az önce açıklandı (AFAD Kandilli son depremler)

İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde hissedilen bir deprem oldu! Depremin şiddeti henüz açıklanmadı fakat şehirde yaşayanlar büyük panik yaşadı. Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre İstanbul'daki depremin merkez üssünün Silivri olduğu açıklandı. Silivri'deki depremin saati de 16:38 olarak açıklandı.
İstanbul'daki depremin şiddetinin 4.2 olduğu AFAD tarafından açıklandı. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğu ifade edildi.
Son dakika haberi: İstanbul'da korkutan 4.2'lik deprem | Video
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin şiddetinin 4.2 olduğunu ifade ederken depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğunu açıkladı.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika açıklamasında göre Marmara Denizi'nde deprem oldu. 16:38 sularında gerçekleşen deprem yerin 6.83 km derinliğinde meydana gelirken, deprem İstanbul'un bazı ilçelerinde şiddetli şekilde hissedildi. İstanbul'un deprem ile sallanmasının ardından birçok kişi panik yaparak kendini sokağa döktü. Sosyal medyada da İstanbul depremi ile ilgili birçok paylaşım yapıldı.