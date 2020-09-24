Son Dakika Haberleri | Aksaray ve Konya deprem ile sallandı: Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremeler listesi verilerine göre sabaha karşı Aksaray'da bir deprem meydana geldi. Sabah 7:30 sularında ise Konya da deprem ile sallandı. Yaşanan depremler nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, Aksaray'da yaşanan depremin derinliği 2.67 kilometre, Konya'da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 17.40 km olarak açıklandı. İşte, yaşanan son depreme ilişkin detaylar ve Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...