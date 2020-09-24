Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Haberleri | Aksaray ve Konya deprem ile sallandı: Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son Dakika Haberleri | ve ile sallandı: Kandilli ve son depremler listesi

Sabaha karşı 'dan hemen sonra 'dan da son dakika haberi geldi. tarafından paylaşılan verilere göre sabaha karşı Aksaray'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Aksaray merkez üslü deprem başta Konya ve Niğde olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Sabah saatlerinde ise Konya deprem ile sallandı. Peki, depremin derinliği ne kadardı ve 'de son deprem nerede oldu? Bu başlık altında, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan depremlere ait veriler yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 07:44 Son Güncelleme: 24.9.2020 07:44 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | Aksaray’da korkutan deprem: Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve tarafından paylaşılan son depremeler listesi verilerine göre sabaha karşı 'da bir meydana geldi. Sabah 7:30 sularında ise da deprem ile sallandı. Yaşanan depremler nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, Aksaray'da yaşanan depremin derinliği 2.67 kilometre, Konya'da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği ise 17.40 km olarak açıklandı. İşte, yaşanan son depreme ilişkin detaylar ve 'de meydana gelen son depremler listesi...

Son Dakika Haberleri | Aksaray’da korkutan deprem: Kandilli ve AFAD son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son Dakika Haberleri | Aksaray’da korkutan deprem: Kandilli ve AFAD son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberleri | Aksaray ve Konya deprem ile sallandı: Kandilli ve AFAD son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA