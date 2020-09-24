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Son dakika: 'da botoks yaptıran Kübra Boyraz yaşamını yitirdi

Beylikdüzü'nde 38 yaşındaki Kübra Boyraz, İstanbul'da gittiği bir güzellik merkezinde botoks yaptırdı. Yürüyerek girdiği güzellik merkezinden güçlükle çıkarıldı. Evde daha da fenalaşınca babası Boyraz'ı hastaneye kaldırdı. Kübra Boyraz bir gün sonra yaşamını yitirince babası şikayetçi oldu. Son dakika haberine göre Boyraz'ın öldüğünü öğrenen ve İstanbul dışına kaçan 1'i pratisyen hekim beş şüpheli gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 24.9.2020 13:00 Son Güncelleme: 24.9.2020 13:20 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da botoks yaptıran Kübra Boyraz yaşamını yitirdi

38 yaşındaki Kübra Boyraz, 'da gittiği bir güzellik merkezinde botoks yaptırdı. Yürüyerek girdiği güzellik merkezinden güçlükle çıkarıldı. Evde daha da fenalaşınca babası Boyraz'ı hastaneye kaldırdı. Kübra Boyraz bir gün sonra yaşamını yitirince babası şikayetçi oldu. Boyraz'ın öldüğünü öğrenen ve İstanbul dışına kaçan 1'i pratisyen hekim beş şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında incelemeler sürüyor.

Son dakika: İstanbul'da botoks yaptıran Kübra Boyraz yaşamını yitirdi

Olay Beylikdüzü'nde meydana geldi. İddialara göre; 38 yaşındaki Kübra Boyraz gittiği bir güzellik merkezinde botoks yaptırdı. Boyraz bir gün sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Botoks nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edilen Kübra Boyraz'ın babası olayın ardından suç duyurusunda bulundu ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Boyraz'ın babasının öne sürdüğü iddiaya göre Boyraz botoks işleminden sonra güzellik merkezinde çalışan bir kişi tarafından eve getirildi. Babası ne olduğunu sorduğunda güzellik merkezi çalışanı olan kişi Kübra Boyraz'ın fenalaştığını ve konuşma yetisini kaybettiğini söyledi. Babası hemen ambulans çağırdı ve Boyraz hastaneye kaldırıldı. Orada da öldü.

Son dakika: İstanbul'da botoks yaptıran Kübra Boyraz yaşamını yitirdi

TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Olayla ilgili soruşturma açıldı. İnceleme başlatan Polisi, güzellik merkezinin bulunduğu rezidansın kamera görüntülerini tek tek topladı. Görüntüleri inceleyen polisler, Kübra Boyraz'ın güzellik merkezine yürüyerek girdiğini, adresten ise güzellik merkezi çalışanları tarafından güçlükle çıkarıldığını tespit etti. İddialara göre; yetkisiz bir şekilde Kübra Boyraz'a yapılan botoks işlemini gerçekleştiren kişilerin, Boyraz'ın hayatını kaybettiğini duyduktan sonra İstanbul dışına çıktıkları belirlendi. 1'i pratisyen hekim olmak üzere toplamda beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Son dakika: İstanbul'da botoks yaptıran Kübra Boyraz yaşamını yitirdi

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin tutuksuz olarak yargılanacakları ifade edildi. Soruşturma kapsamında detaylı incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Son dakika: İstanbul'da botoks yaptıran Kübra Boyraz yaşamını yitirdi

Kübra Boyraz'ın ölümünden sonra Emniyet Müdürlüğü'nü arayan Mehmet O., gözaltına alınan kişilerin güzellik merkezi açarak İzmir'de çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri, botoks yaptıran kişilerin kalçalarının çürüdüğünü, sağlık sorunları yaşadığını ve bu kişilerin İzmir'den İstanbul'a kaçtıklarını ihbar etti. İstanbul'da güzellik merkezi açan 5 şüpheli, Kübra Boyraz'ın ölümünün ardından yeniden İzmir'e kaçtı. Şüphelilerin tamamı gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi.

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Son dakika: İstanbul'da botoks yaptıran Kübra Boyraz yaşamını yitirdi
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