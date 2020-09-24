Son dakika: İstanbul'da dehşet! Zili çaldı, bir anda evin içine daldı! Eşinin gözleri önünde kurşuna dizdi...

Arnavutköy'de saldırgan evine geldiği Emrah Erdoğan isimli bir kişiyi silahla vurarak öldürdü. Eşi gözlerinin önünde öldürülen kadın sinir krizi geçirdi.

Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hıdır sokak üzerinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Emrah Erdoğan'ın yaşadığı eve geldi. Şüpheli zili çalarken, Erdoğan'ın eşi kapıyı açtı.

Şüpheli bir anda eve girerek Erdoğan'a silahla ateş etmeye başladı. Erdoğan kanlar içinde yere düşerken, saldırgan hızla evden çıkarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan komşular durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdoğan'ın öldüğünü belirledi. Gözlerinin önünde eşi öldürülen kadın sinir krizi geçirdi. Polisin soruşturması devam ederken, kaçan saldırgan aranıyor.