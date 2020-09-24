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Son dakika: 'da feci : Hemşire yaşamını yitirdi

'dan bir son dakika haberi geldi...Bozova ilçesi karayolunda Kemal D.'nin kullandığı araç kontrolden çıktı ve devrildi. sonrası hemşire (22) ve meslektaşı Kemal D., Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Meydana gelen hemşire Sultan Akay yaşamını kaybederken Kemal D. ise ağır yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 24.9.2020 21:05 Son Güncelleme: 24.9.2020 21:06 ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa'da feci kaza: Hemşire yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü bir kişi de ağır yaralandı.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Bozova ilçesi Adıyaman karayolu üzerinde meydana gelen kazada Kemal. D.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Feci kazada yaralanan hemşire Sultan Akay (22) ve meslektaşı Kemal D. Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HEMŞİRE HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan Sultan Akay tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken, Kemal D.'nin yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Şanlıurfa'da feci kaza: Hemşire yaşamını yitirdi
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