Son dakika: Şanlıurfa'da feci kaza: Hemşire yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü bir kişi de ağır yaralandı.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Bozova ilçesi Adıyaman karayolu üzerinde meydana gelen kazada Kemal. D.'nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Feci kazada yaralanan hemşire Sultan Akay (22) ve meslektaşı Kemal D. Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HEMŞİRE HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedavi altına alınan Sultan Akay tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken, Kemal D.'nin yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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