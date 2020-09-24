Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online MPİ 24 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango'da yeni dönemi ile beraber Süper Loto sonuçları da yakından takip ediliyor. Süper Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz salı günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye tam 22 milyon TL devretmişti. Bunun ardından da Süper Loto biletlerine olan ilgi daha arttı.

SÜPER LOTO 24 EYLÜL SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 3, 8, 33, 37, 38 ve 44 oldu. 5 bilen 16 kişi olurken 4 bilen kişi sayısı 947 olarak açıklandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Süper Loto çekilişi, 24 Eylül 2020 Perşembe günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 24 Eylül Süper Loto sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;