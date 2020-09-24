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Tacize devam etti! harekete geçti

’da 1,5 yıldır 46 yaşındaki N.Ş., taciz ve tehdidine maruz kalan 21 yaşındaki suskunluğunu bozmuş şikayetçi olmuştu. Yardım çığlığına duyarsız kalmayan ekipler tacizciyi 24 saat içerisinde yakalayıp adli makamlara teslim etmişti. Seyhmusoğlu dün elektronik kelepçeli ev hapsi ile dün tahliye olmuştu. N.Ş., sosyal medyadan tehditlerine devam ettiği için bu Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile bu akşam yeniden gözaltına alındı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 24.9.2020 22:43 Son Güncelleme: 24.9.2020 22:44 ABONE OL
Tacize devam etti! Başsavcılık harekete geçti

Bodrum'da 1,5 yıldır 46 yaşındaki N.Ş'nin taciz ve tehdidine maruz kalan 21 yaşındaki Tuğçe Çelik suskunluğunu bozmuştu.


Tuğçe Çelik

Yardım çığlığına duyarsız kalmayan ekipler tacizciyi 24 saat içerisinde yakalayıp adli makamlara teslim etti. Korona virüs testi de pozitif çıkan tacizci tutuklanmıştı.

YENİDEN GÖZALTINDA
N.Ş., dün elektronik kelepçeli ev hapsi ile tahliye oldu.

Şüpheli sosyal medyadan tehditlerine devam ettiği için bugün Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yeniden gözaltına alındı.

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Tacize devam etti! Başsavcılık harekete geçti
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