Tacize devam etti! Başsavcılık harekete geçti

Bodrum'da 1,5 yıldır 46 yaşındaki N.Ş'nin taciz ve tehdidine maruz kalan 21 yaşındaki Tuğçe Çelik suskunluğunu bozmuştu.



Tuğçe Çelik

Yardım çığlığına duyarsız kalmayan ekipler tacizciyi 24 saat içerisinde yakalayıp adli makamlara teslim etti. Korona virüs testi de pozitif çıkan tacizci tutuklanmıştı.

YENİDEN GÖZALTINDA

N.Ş., dün elektronik kelepçeli ev hapsi ile tahliye oldu.

Şüpheli sosyal medyadan tehditlerine devam ettiği için bugün Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yeniden gözaltına alındı.