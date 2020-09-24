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sapığına 13 yıl hapis istemi

Giriş Tarihi: 24.9.2020 ABONE OL
Taksim sapığına 13 yıl hapis istemi
İstanbul Taksim'de genç bir kadını adım adım takip ederek taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan S.T. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Şüpheli S.T. hakkında "cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame kabul edilirse şüpheli S.T. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Suçlamayı reddeden şüpheli S.T. ifadesinde, kadının kendinde olmadığını, başkalarının kadını götürmek istediklerini bunun üzerine kadını korumak için yanında yürüdüğünü, kesinlikle dokunmadığını öne sürmüştü.
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Taksim sapığına 13 yıl hapis istemi
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