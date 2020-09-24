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'da dalgalara kapılan kişinin cesedi bulundu

’ın Saray ilçesine bağlı Kastro Plajında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 16:17 Son Güncelleme: 24.9.2020 16:25 ABONE OL
Tekirdağ'da dalgalara kapılan kişinin cesedi bulundu

Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Kastro Plajında devriye gezen jandarma ekipleri sahil şeridinde bir cesetle karşılaştı. Karadeniz sahiline dalgaların getirdiği düşünülen cesetle ilgili Saray Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı, olay yerine gelerek, jandarma olay yeri inceleme ekibiyle birlikte gerekli araştırmayı yaptı.

CESET, ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Olay yerinde yapılan araştırma ve incelemelerin ardından ölüm sebebi ve kimlik tespitinin yapılması için denizin kenarında bulunan ceset, Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığına haber verilerek olay hakkında detaylı araştırmalar başlatıldı.

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Tekirdağ'da dalgalara kapılan kişinin cesedi bulundu
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