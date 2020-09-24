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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı

Başkan Erdoğan 6 üniversiteye yeni rektör atadı. "Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar", 'de yayımlandı.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 08:55 Son Güncelleme: 24.9.2020 09:02 ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı

"Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar", Resmi Gazete'de yayımlandı.

İŞTE ATAMASI YAPILAN REKTÖRLER

Buna göre, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Arif Özaydın, Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Şındak, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tolga Depci, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Türkay Dereli ve Toros Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Arıöz atandı.

Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı
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