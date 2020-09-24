Yeni Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar! 25 Eylül 2020'ye özel en güzel, farklı, ayetli ve Resimli Cuma mesajları - sözleri burada!

Müslümanlar için anlam ve önemi oldukça fazla olan bu mübarek günde, bugünün anlam ve önemini uzaktan da olsa sevdikleriyle, eş ve dostlarıyla paylaşmak isteyen vatandaşlar yeni, farklı, anlamlı ve resimli Cuma mesajları araştırmasına çıktı. Birbirinden farklı görseller ile Hayırlı Cumalar mesajı ve Cuma mesajları sözleri arayanlar için hazırladığımız içeriğimizde en güzel görsellere erişebilirsiniz. İşte en güzel farklı, resimli ve ayetli Cuma mesajları…
Vatandaşlar bir Cuma gününe daha erişebilmenin huzurunu yaşıyor. SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya uygulamaları aracılığı ile sevdiklerine anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajları göndererek onlarla bu duyguları paylaşmak isteyen kişiler için hazırladığımız içeriğimizde en güzel görselleri bir araya derledik.
Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.
Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı cumalar.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.
Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür kapanmaz. Sen umudunu kaybetme, Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar...
Lailahe illallah selalar duasi için, Muhammedün Resullullah arsi ala gölgesi için hastalara sifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.
Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.
Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.
Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında bilginiz var mı… O vakit, imamın minbere oturduğu andan namazın kılındığı zamana kadar olan süre içindedir. Dualarınız kabul olsun…
Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı Cumalar.
Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı Cumalar
"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.
Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!
.
.