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Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası: Öbür dünyaya gittim, geldim

'da koronavirüs hastalığına yakalandıktan sonra yoğun bakıma alınan 68 yaşındaki , tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Kabus dolu günler geçirdiğini ifade eden yaşlı adam, "'Tavanlara bakarsınız' diyorlardı; aynen öyle oldu. 3 gün bu dünyada değildim. Şuur bulanıklığı oldu. Öbür dünyaya gittim, geri geldim" dedi. Günde 5 maske değiştirdiğini söyleyen Fuat Odabaşı, oturduğu binanın altında pastane olduğunu, buranın bahçesinde gece geç saatlere kadar sigara içildiğini ve koronavirüsün yüksek ihtimalle bu yolla kendisine bulaştığını söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 10:05 Son Güncelleme: 24.9.2020 10:12 ABONE OL
Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası: Öbür dünyaya gittim, geldim

Şeker ve kalp hastalığı bulunan emekli , koronavirüs salgınının başından bu yana kendisini evinde koruyarak, izole etmeye çalıştı. Mecbur kalmadığı sürece dışarı çıkmayan Odabaşı, yaklaşık 1 ay önce üşüme ve titreme şikayetleriyle aile hekimliğine başvurdu.

Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası: Öbür dünyaya gittim, geldim

Odabaşı, zatürre başlangıcı şüphesiyle hastaneye gönderildi. Odabaşı'nın burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan , sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı. Burada tedavisi devam eden Odabaşı, herkese uyarıda bulunarak, "Bu hastalık gerçekten çok değişik bir hastalık.

Televizyonlarda izliyordum yetkilileri, 'Tavanlara bakarsınız' diyorlardı; aynen öyle oldu. 3 gün bu dünyada değildim. Şuur bulanıklığı oldu. Sanki gece araba kullanıyorum, mesela lambalar yanmıyor. Her taraf karanlık. Öyle etkileniyordum. Öbür dünyaya gittim, geri geldim. Gece buraya geldiğimde sanki uydudan insanlar gelmiş, beni tedavi ediyor gibiydi" diye konuştu.

Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası: Öbür dünyaya gittim, geldim

'AĞIZLARINDA SİGARA SOKAKLARDA GEZİYORLAR'

, pandemi boyunca kendisini koruduğunu anlatarak, "Günde 5 maske değiştirirdim. Takarım, 3 saat sonra onu atar, yenisini takardım.

Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası: Öbür dünyaya gittim, geldim

Maskeyi kendime 100'er 100'er alırdım. Fakat benim oturduğum binanın altında pastane ve market var. Yüzde 90 onlardan bana bulaştı.

Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası: Öbür dünyaya gittim, geldim

Ben oraya hiç gitmedim; ama müşteriler gecelere kadar pastanenin bahçesinde oturuyorlar, sigara içiyorlar. Duman yukarıya geliyor.

Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası: Öbür dünyaya gittim, geldim

İnsanlar duyarlı değil. Onun için vatandaşın mesafeye, kurallara çok dikkat etmesi lazım. Vatandaş hiç maske takmadığı gibi ağzında sigara sokaklarda geziyor. Yani vatandaş duyarsız. Asker uğurlamalarına gitmemeleri lazım, düğünlerin yapılmaması lazım" dedi.

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Yoğun bakımdaki koronavirüs hastası: Öbür dünyaya gittim, geldim
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