Yükselen Burç Hesaplama 2020: Yükselen Burç Hesaplama Tablosu ile Yükseleninizi Öğrenin

Yükselen burçlar, astrolojiye ilgisi olanlar tarafından araştırılıyor. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık hangi burç olursanız olun, yükselen burç aynı sistem üzerinden hesaplanmaktadır. Bugüne kadar insanlık, birçok sorunun cevabı için gökyüzünden ve gökyüzündeki cisimlerin hareketinden faydalanmıştır. Güneş, ay ve gezegenlerin hareketine göre burçlar hakkında da pek çok bilgiye ulaşılmıştır. Yükselen burç hesaplama işlemi de, doğum saati ve çeşitli gökyüzü hareketlerine göre belirlenmektedir.

YÜKSELEN BURÇ NEDİR?

Yükselen burç normal burçlardan ayrıdır. Bunun nedeni ise, hemen hemen kimsenin doğduğu saat ve günün aynı olmamasından kaynaklıdır. Bu sebepten dolayı, yükselen burç tanımı da normal burçtan farklıdır. Yükselen burç, anne rahminden çıktığınız ve ilk nefes aldığınız anda güneşin doğuş istikametinde bulunan göksel bölgeye denir. Bir diğer açıklama ile Gökyüzünde görünen 12 yıldız bloğunu simgelemektedir. Bu nedenle yükselen burcunuzu bulabilmeniz için mutlaka elinizde net bir doğum saatiniz bulunmalıdır. Aksi takdirde burcunuzu hesaplayamazsınız.

YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ

YÜKSELEN BURÇ NASIL HESAPLANIR?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi yükselen burç hesaplaması yapabilmek için, öncelikle burcunuzun saatini ve tarihini bilmeniz gerekmektedir. Bunları bilmeden yükselen burç hesaplama işlemini gerçekleştiremezsiniz. Yükselen burç kişinin kişilik özellikleri, yeteneklerini tanımlar. Peki, yükselen burç nasıl hesaplanır?

Doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi biliyorsanız. Aşağıdaki linkten yükselen burç hesaplama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.