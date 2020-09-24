Yükselen burç uyumu! Yükselen burç analizi ile aşk ve ilişki uyumu hesaplama nasıl yapılır?

Günlük hayatımızda yükselen burç uyumu önemli bir yer tutar. Özellikle kadınlar kendi burçlarına uygun olarak yükselen burç uyumunda aşk ve ilişkilerini ön planda tutarlar. İnsanların yükselen burç uyumu aşk ve evlilik kadar diğer sosyal iletişimleri de önemlidir. Doğum anımızdaki saatimizden yükselen burcumuzu öğrenebiliriz. Doğduğumuz anda Güneş hangi takım yıldızı içinde ilerliyor ise o bizim Güneş burcumuz oluyor. İşte Yükselen burç uyumu ile Yükselen burç analizi ile aşk ve ilişki uyumu hesaplama…

YÜKSELEN BURÇ UYUMU NEDİR?

Yükselen burç, doğum saatimizle birlikte ortaya çıkar. Yükselen burcumuz, kişilik özelliklerimizi ve yeteneklerimizi tanımlar. Doğum anımızda ufukta yükselmekte olan burç yani yükselen burcumuz yaşamımızı büyük oranda etkiler. Yükselen burcunuzu öğrenmek için doğum bilgilerini bilmek yeterli olacaktır.

YÜKSELEN BURÇ ANALİZİ İLE AŞK VE İLİŞKİ UYUMU HESAPLAMA

Kişilik özelliklerimizi ve yeteneklerimizi tanımlayan yükselen burcumuzun analizi aşk ve ilişki uyumu hesaplamada büyük önem taşır. Astroloji meraklıları kendi burçlarına uygun olan diğer burçları merak eder. Tam bu noktada Koç, boğa, ikizler, yangeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burçlarının yükselenleri araştırılır. Yükselen burcunuzu öğrenmek için doğum bilgilerinizi ( gün/ay şeklinde doğum tarihi, doğum saati ve cinsiyet) olarak öğrenmelisiniz. İşte Yükselen burç analizi ile aşk ve ilişki uyumu hesaplama…

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KOÇ BURCU YÜKSELENİ

Yükselen burcu Koç olan kişilerin, yöneticilik özellikleri gelişmiştir. Yükselen Koç burcu tam anlamıyla inatçı özelliktedir. İstediklerini, istemediklerini bilir ve ona göre davranır.

BOĞA BURCU YÜKSELENİ

Yükselen burcu Boğa olanlar, sakin ve uyumlu insanlardır. Kolay kolay sinirlenmezler ancak kızdıkları zaman uzun süre kin tutabilirler, bunun sonucunda birçok yanlış yapan Boğa insanı vardır.

İKİZLER BURCU YÜKSELENİ

Yükselen burcu İkizler olan kişiler iradelerinde dengeli, amaçlarında kararlı kişilerdir. Ne kadar başarılı olabileceklerini çoğu insan göremez. Tüm bu özellikler, yükselen İkizler insanına ne yazık ki aşkta başarı getirmez. Aşk hayatları fazla dalgalıdır.

YENGEÇ BURCU YÜKSELENİ

Yükselen burcu Yengeç olan kişilerin en belirgin özelliği gizliliktir. Sürekli karar değiştiren kişilerdir, bu durum diğer kişiler tarafından olumsuzluk olarak görülebilir.

ASLAN BURCU YÜKSELENİ

Yükselen burcu Aslan olanların davranışları gösterişlidir, hatta şiirsel bir davranış biçimleri vardır. Bu tarz davranışları, çevresinde bulunan bazı insanlar tarafından bencillik olarak yorumlanabilir.

TERAZİ BURCU YÜKSELENİ

Yükseleni Terazi olan kişilerin belki de negatif tek özelliği bir olaya farklı farklı açılardan bakmalarıdır. Kararsızlık, yükselen burcu Terazi olan kişilerin olumsuzluklarından birisidir.

OĞLAK BURCU YÜKSELENİ

Yükselen burcu Oğlak olanların ne kadar ciddi olabileceğini kestirmek biraz zordur. Ancak bilinmesi gereken en önemli nokta ise, asla ciddiyetlerini kaybetmeyecekleridir. Her konuda oldukça sabırlı davranır ve acele hareket etmekten nefret eder.

KOVA BURCU YÜKSELENİ

Yükselen burcu Kova olan kişilerin en önemli özelliği dürüstlüktür. Tüm burçlar arasında yükselen Kova kadar dürüst olan başka burç yoktur. İçten ve idealist davranışları vardır. İnsancıl bakış açısına sahip, bağışlayıcı kişilerdir.

BAŞAK BURCU YÜKSELENİ

Yükselen burcu Başak olan kişilerin temiz ve iş hayatlarında titiz oldukları bilinir.

AKREP BURCU YÜKSELENİ

Yükselen burcu Akrep olan kişiler huy olarak aşırılık gösteren kişilerdir. Odaklandıkları bir tarzı veya olayı yaşamlarının merkezine haline getirebilirler. Odak noktasını da kolay kolay değiştirmezler. Güçlü iradesi olan, kırıcı ve sert kişilerdir.

YAY BURCU YÜKSELENİ

Yay burcu yükseleni yeniliğe hem özel hayatında hem de iş hayatında oldukça açıktır. Rahat bir burç özelliğini taşır.

BALIK BURCU YÜKSELENİ

Yükselen Balık burcu özellikleri arasında genellikle hassaslık ve kırılganlık başı çeker. Yükselen Balık burcu naif ve kırılgan yapılarıyla bilinirler.