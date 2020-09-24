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'taki korkunç olayda son dakika gelişmesi! Katil zanlısı: Eşim hamile kalınca dedikodular çıktı

'ın Ereğli ilçesinde, geçtiğimiz günlerde Burhan Karakuş (34) isimli işçinin yol kenarında cesedi bulunmuştu. Korkunç olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Yürütülen soruşturmada Karakuş'un 3 arkadaşı gözaltına alındıktan sonra tutukladı. Şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Parmaklarında tabancadan swap örnekleri çıkan U.O. (26), eşinin kendisini Karakuş ile aldattığını daha önce öğrendiğini; ancak cinayeti kendisinin işlemediğini öne sürdü.

DHA
Giriş Tarihi: 24.9.2020 15:43 Son Güncelleme: 24.9.2020 16:13 ABONE OL
Zonguldak'taki korkunç olayda son dakika gelişmesi! Katil zanlısı: Eşim hamile kalınca dedikodular çıktı

Olay, 19 Eylül'de, Ereğli Dedeler köyü yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan Burhan Karakuş'un, yol kenarında, yanında tabancayla cansız bedeni bulundu. Olayı araştıran jandarma ekipleri, intihar gibi gösterilmek istenen cinayet olabileceğini değerlendirerek, çalışma başlattı. Jandarma, olay gecesi birlikte alkol aldığı arkadaşları U.O., E.K. (26) ve K.O.'yu (22) gözaltına aldı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'delilleri karartma' ve 'kuvvetli suç şüphesi' nedeniyle tutuklandı.

Zonguldak'taki korkunç olayda son dakika gelişmesi! Katil zanlısı: Eşim hamile kalınca dedikodular çıktı

'EŞİMİN BURHAN İLE MESAJLAŞTIĞINI GÖRDÜM'

Parmaklarında silah ateşlenmesine bağlı swap örnekleri bulunan U.O., savcılıkta ve mahkemede verdiği ifadesinde, suçlamaları kabul etmedi. U.O.(Fotoğraftaki), eşini daha önce Burhan Karakuş ile mesajlaşırken yakaladığını anlatarak, "Telefonu alıp baktığımda şu anda ölü olan Burhan ile mesajlaştığını gördüm.

Zonguldak'taki korkunç olayda son dakika gelişmesi! Katil zanlısı: Eşim hamile kalınca dedikodular çıktı

Burhan (Fotoğraftaki) eşime 'Ne yapıyorsun can' yazmış. Eşim de 'Yemek hazırlıyorum can' yazmış. Ben de eşimin telefonu ile sanki eşim gibi Burhan ile mesajlaşmaya başladım. 'Beni seviyor musun' mesajıma 'Bunu gözlerine bakarak söylesem' diye yazdı. Ardından 'U. bu akşam yok, yola gidecek can' yazdım.

Zonguldak'taki korkunç olayda son dakika gelişmesi! Katil zanlısı: Eşim hamile kalınca dedikodular çıktı

Burhan ise 'Akşama yanındayım' mesajı attı. Burhan'ı arayıp mesajları sordum. Aralarında bir şey olmadığını sadece bir an boşluğa düştüğünü ve bu nedenle böyle bir şey yaşandığını söyledi. Ben inandım ve kanuna aykırı bir şey yapmadım" dedi.

"EŞİM HAMİLE KALDIKTAN SONRA DEDİKODULAR ÇIKTI, DNA TESTİ İSTEDİM"

Kendisinin bazı nedenlerle çocuğu olmadığını ve tüp bebek tedavisi için uğraştıklarını belirten U.O., "Eşim hamile kaldı. Birisi Burhan'a 'U.'nun çocuğunun senden olduğu söyleniyor, dikkat et' demiş. Dedikodular çıkınca eşimden DNA testi istedim. Bunu Burhan'a da söyledim onlar da anlayışla karşılayıp kabul ettiler" diye konuştu.

Zonguldak'taki korkunç olayda son dakika gelişmesi! Katil zanlısı: Eşim hamile kalınca dedikodular çıktı

Olayın meydana geldiği gece Burhan Karakuş'un da olduğu arkadaşlarıyla birlikte alkol aldıklarını; ancak kendisinin saat 23.00 sıralarında yanlarından ayrıldığını öne süren U.O., evde uyurken gelen telefonla Karakuş'un öldüğünü öğrendiğini iddia etti.

Diğer şüpheliler E.K. ve K.O. da ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek, olay saatinde Burhan Karakuş ile birlikte olmadıklarını öne sürdü.

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Zonguldak'taki korkunç olayda son dakika gelişmesi! Katil zanlısı: Eşim hamile kalınca dedikodular çıktı
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