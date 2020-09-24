Zonguldak'taki korkunç olayda son dakika gelişmesi! Katil zanlısı: Eşim hamile kalınca dedikodular çıktı

Burhan ise 'Akşama yanındayım' mesajı attı. Burhan'ı arayıp mesajları sordum. Aralarında bir şey olmadığını sadece bir an boşluğa düştüğünü ve bu nedenle böyle bir şey yaşandığını söyledi. Ben inandım ve kanuna aykırı bir şey yapmadım" dedi.

"EŞİM HAMİLE KALDIKTAN SONRA DEDİKODULAR ÇIKTI, DNA TESTİ İSTEDİM"



Kendisinin bazı nedenlerle çocuğu olmadığını ve tüp bebek tedavisi için uğraştıklarını belirten U.O., "Eşim hamile kaldı. Birisi Burhan'a 'U.'nun çocuğunun senden olduğu söyleniyor, dikkat et' demiş. Dedikodular çıkınca eşimden DNA testi istedim. Bunu Burhan'a da söyledim onlar da anlayışla karşılayıp kabul ettiler" diye konuştu.



