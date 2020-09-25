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Haberler Yaşam Haberleri 1 Ekim 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni haftanın A101 aktüel kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?

1 Ekim 2020 ürünler kataloğu yayında! Yeni haftanın kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?

Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesime hitap eden marketler zinciri, bu hafta da tüketicileri kendi bünyesine çekmeyi başaracak. Her hafta getirdiği birbirinden ucuz ve kaliteli ürünlerle Perşembe günleri dolup taşan markette bu hafta, 49 ekran Full HD Smart LED TV, Reeder P13 Cep telefonu, No Frost buzdolabı ve turbo fırın gibi pek çok ürün oldukça uygun fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Peki, A101 1 Ekim 2020 Perşembe ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte Yeni haftanın ürünler listesi…

Giriş Tarihi: 25.9.2020 23:08 Son Güncelleme: 25.9.2020 23:08 ABONE OL
A101 1 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni haftanın A101 aktüel kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?

1 Ekim 2020 ürünler listesi bu sabah saatleri ile birlikte satışa çıkıyor. Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesime hitap eden A101 marketler zinciri, elektronikten ev aletlerine, tekstilden okul malzemelerine kadar pek çok ürünle tüketicileri kendi bünyesine çekecek. Peki, 1 Ekim Perşembe günü itibariyle ürünlerinde bu hafta neler var? Sabah.com.tr olarak marketlerde bugün yerini alacak olan A101 aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinde yer verdik…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI

A101 1 Ekim 2020 aktüel ürünler indirimleri için binlerce kişi Perşembe gününe kilitlendi. Katalog içerisinde bulunan birbirinden farklı ürünler büyük ilgi çekerken özellikle teknolojik aletler vatandaşların favorisi oluyor. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyata satın alabilmek için ise Perşembe günü marketin açılış saatlerinde binlerce kişi mağazalara akın ediyor...

A101 1 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni haftanın A101 aktüel kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?

, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. ''İndirim Marketi" konseptinde işletilen A101, 2008 yılından bu yana müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunmaktadır. Sloganı "Harca Harca Bitmez"dir.

A101 1 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni haftanın A101 aktüel kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?

2019'u 9.000 market ile kapatan , sadece market değil, perakende sektörünün en yaygın zinciridir. Türkiye'nin 81 ilinde ve her ilçesinde faaliyet göstermektedir. Türkiye'de 47 depodan yaz kış demeden 81 il ve her ilçede 9.000 markete 1200'den fazla ürün tedarik edilmektedir.

A101 1 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni haftanın A101 aktüel kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?

, en yaygın perakende zinciri olmanın yanı sıra 54.000 çalışanı ve 600'ün üzerinde tedarikçisi ile sektörünün öncüleri arasındadır. A101 Dünya'nın en hızlı büyüyen beşinci perakende şirketi olarak başarısını sınırlarımızın dışına da taşımıştır.

A101 1 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni haftanın A101 aktüel kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?

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A101 1 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni haftanın A101 aktüel kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?

.

A101 1 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni haftanın A101 aktüel kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?

.

A101 1 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni haftanın A101 aktüel kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?

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A101 1 Ekim 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni haftanın A101 aktüel kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?

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1 Ekim 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni haftanın A101 aktüel kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?
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