1 Ekim 2020 A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! Yeni haftanın A101 aktüel kataloğu indirimlerinde hangi ürünler var?

A101 1 Ekim 2020 aktüel ürünler listesi bu sabah saatleri ile birlikte satışa çıkıyor. Dar gelirliden yüksek gelirliye kadar pek çok kesime hitap eden A101 marketler zinciri, elektronikten ev aletlerine, tekstilden okul malzemelerine kadar pek çok ürünle tüketicileri kendi bünyesine çekecek. Peki, 1 Ekim Perşembe günü itibariyle A101 aktüel ürünlerinde bu hafta neler var? Sabah.com.tr olarak marketlerde bugün yerini alacak olan A101 aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinde yer verdik…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU RAFLARDAKİ YERİNİ ALDI

A101 1 Ekim 2020 aktüel ürünler indirimleri için binlerce kişi Perşembe gününe kilitlendi. Katalog içerisinde bulunan birbirinden farklı ürünler büyük ilgi çekerken özellikle teknolojik aletler vatandaşların favorisi oluyor. Sınırlı sayıdaki ürünleri uygun fiyata satın alabilmek için ise Perşembe günü marketin açılış saatlerinde binlerce kişi mağazalara akın ediyor...