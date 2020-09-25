Ağaoğlu, adasına 15 milyon dolar istiyor

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesine 45 kilometre mesafedeki Bayır Mahallesi'ne bağlı Çiftlik Koyu'nda bulunan işadamı Ali Ağaoğlu'na ait 90 dönümlük Çiftlik Adası 15 milyon dolara satışa çıkarıldı. Fabrikatör Nevzat Feyizoğlu'nun sahibi olduğu Çiftlik Adası 2005'te işadamı Ali Ağaoğlu tarafından satın alınmıştı. Ağaoğlu'nun üzerinde 25 yıl önce yapılan şato, iskele ve helikopter pisti bulunan adaya yaz boyunca yatıyla birkaç kez tatile geldiği öğrenildi. Yaklaşık 1 aydır satış listesinde olan adaya bazı iş insanlarının talip olduğu belirtildi.