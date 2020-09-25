Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Antarktika’ya kadın eli değdi

Antarktika’ya kadın eli değdi

Giriş Tarihi: 25.9.2020 ABONE OL
Antarktika’ya kadın eli değdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika Belgeseli"nin ilk gösterimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Erdoğan, "Belgeselin yönetmeninin kadın olması ayrıca dikkat çekici. Bilim seferlerinin içinde kadın araştırmacılarımız var. Ekip başı bir kadın. Yani, Antarktika'ya adeta kadın eli değdi diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, Antarktika'ya yapılan seferlerin, Türkiye'nin bilimsel alanda sadece kendi coğrafyasında değil, küresel ölçekte de önemli bir güç olma yolunda attığı başarılı imzalardan birisi olduğunu belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Antarktika'nın, dünyanın hem geçmişine hem de geleceğine dönük araştırmaların yapıldığı adeta doğal bir laboratuvar olduğunu söyledi. ANKARA
ARKADAŞINA GÖNDER
Antarktika’ya kadın eli değdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA