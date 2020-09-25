Antarktika’ya kadın eli değdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika Belgeseli"nin ilk gösterimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Erdoğan, "Belgeselin yönetmeninin kadın olması ayrıca dikkat çekici. Bilim seferlerinin içinde kadın araştırmacılarımız var. Ekip başı bir kadın. Yani, Antarktika'ya adeta kadın eli değdi diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan, Antarktika'ya yapılan seferlerin, Türkiye'nin bilimsel alanda sadece kendi coğrafyasında değil, küresel ölçekte de önemli bir güç olma yolunda attığı başarılı imzalardan birisi olduğunu belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Antarktika'nın, dünyanın hem geçmişine hem de geleceğine dönük araştırmaların yapıldığı adeta doğal bir laboratuvar olduğunu söyledi. ANKARA