Arnavutköy’deki çifte cinayetin sırrı ortaya çıktı

İstanbul Arnavutköy'de eşi Elif Y.'yi (30) ormanlık alanda öldüren Ersin Y.(28) daha sonra da arkadaşı Emre Erdoğan'(32) ın evini basarak kurşun yağdırdı. Arkadaşını da öldüren saldırgan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ersin Yılmaz'ın eşinin arkadaşı Emre Erdoğan ile gönül ilişkisinin olduğunu öğrendiği için sinirlenip cinayeti işlediği öğrenildi. Olayla ilgili ortaya çıkan görüntülerde şüphelinin Emre Erdoğan'ın evine geldiği ve silahı bir çöp poşetine bıraktığı anlar görülüyor.