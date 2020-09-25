Bağdat Caddesinde 'pes' dedirten görüntüler! İki genç kız Martı ile tahlike saçtı...

Bağdat Caddesi'nde 2 genç kızın scooter ile tehlikeli yolculuğu trafikte olan başka bir sürünün cep telefonu kameralarına yansıdı. Scooter kullanan genç kızların yolda zik zak yaparak şerit değiştirmesi dikkat çekti.

TEHLİKEYE YOL AÇTILAR



Martı olarak bilinen elektrikli scooter İstanbul trafiğinde tehlikeye yol açıyor. 18 yaş sınırı olan "martı" scooterda bu kural sık sık ihlal ediliyor. Martıların trafiğin işlek caddelerinde seyir etmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz gece Kadıköy, Bağdat Caddesi'nde 2 kişinin trafikte martılar ile zik zak çizerek şeridinden çıkarak diğer sürücülerin şeridine geçmesi tehlikeye yol açtı. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

ZİK ZAKLAR ÇİZEREK İLERLEDİLER



Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Bağdat Caddesi'nde 2 genç kızın scooter ile trafikte şeritlerinden çıkıp zik zaklar çizerek trafikte canlarını tehlikeye atıyor.

Bağdat Caddesinde genç kızların scooter ile tehlikeli yolculuğu kamerada | Video