SON DAKİKA HABERİ | 25 Eylül Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

Son dakika haberler… Türkiye corona virüsü vaka sayısı ile ilgili günlük gelişmeler vatandaşların akşam saatlerine doğru gündeminde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük korona tablosu içerisinde geçtiğimiz gün gelen verilere göre; bin 721 pozitif hasta tespit edildiği bildirildi. Öte yandan ülkedeki ağır hasta sayısının bin 573'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Peki, Bugün Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte 25 Eylül 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son dakika gelişmeleri…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 25 EYLÜL SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNLÜK KORONA TABLOSU İLE VAKA SAYISI SON DURUM!

Ülkemizde son günlerde artışa geçen pozitif hasta sayısı ikinci dalga tedirginliğine yol açarken vakalarla ilgili günlük veriler de yakından takip ediliyor. Bu kapsamda her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 24 saat içerisinde salgına ilişkin yaşanan gelişmeleri vatandaşlarla sosyal medya hesabından güncel olarak paylaşıyor. Şimdi ise gözler 25 Eylül 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı ile ilgili gelecek yeni rakamlara çevrildi…