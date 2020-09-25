SON DAKİKA HABERİ | 25 Eylül Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

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HABERİ | vaka sayısı kaç oldu? Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!

Her gün Sağlık Bakanı tarafından açıklanan vaka sayısı tablosu vatandaşların gündem maddeleri arasında yerini alıyor. Akşam saatlerinde sosyal medya hesabından güncel verileri paylaşan Bakan Koca, her fırsatta vatandaşları salgına ilişkin tedbirlere karşı uyarmaya devam ederken pozitif hastalarda yaşanan artış ülke genelinde tedirginliğe yol açıyor. Bu kapsamda günlük veriler yakından takip ediliyor. Peki, Bugün Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı ve günlük korona tablosu son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 25.9.2020 19:13 Son Güncelleme: 25.9.2020 19:13 ABONE OL
Bakan Koca'dan son dakika Türkiye corona virüsü vaka sayısı: Günlük korona tablosu ile 25 Eylül 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

haberler… vaka sayısı ile ilgili günlük gelişmeler vatandaşların akşam saatlerine doğru gündeminde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük korona tablosu içerisinde geçtiğimiz gün gelen verilere göre; bin 721 pozitif hasta tespit edildiği bildirildi. Öte yandan ülkedeki ağır hasta sayısının bin 573'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Peki, Bugün Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? İşte 2020 Türkiye corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı son dakika gelişmeleri…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 25 EYLÜL SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNLÜK KORONA TABLOSU İLE VAKA SAYISI SON DURUM!

Ülkemizde son günlerde artışa geçen pozitif hasta sayısı ikinci dalga tedirginliğine yol açarken vakalarla ilgili günlük veriler de yakından takip ediliyor. Bu kapsamda her gün Sağlık Bakanı 24 saat içerisinde salgına ilişkin yaşanan gelişmeleri vatandaşlarla sosyal medya hesabından güncel olarak paylaşıyor. Şimdi ise gözler 25 Eylül 2020 Türkiye corona virüsü vaka sayısı ile ilgili gelecek yeni rakamlara çevrildi…

Bakan Koca'dan son dakika Türkiye corona virüsü vaka sayısı: Günlük korona tablosu ile 25 Eylül 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI SON DURUM!

'de son 24 saatte 1721 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 113 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 1721 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1241 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 271 bin 964'e çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 721 bin 687, vaka sayısı 309 bin 790, vefat sayısı 7 bin 785 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 30 bin 41, ağır hasta sayısı 1573, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,6 oldu.

Bakan Koca'dan son dakika Türkiye corona virüsü vaka sayısı: Günlük korona tablosu ile 25 Eylül 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

"SAĞLIKÇILARIMIZ SON DERECE ÖZVERİLİ"

Sağlık Bakanı , Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, ağır hasta sayısının 1573'e ulaştığına işaret ederek, "Hastalarda zatürre oranı (yüzde 6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım." ifadelerini kullandı

Bakan Koca'dan son dakika Türkiye corona virüsü vaka sayısı: Günlük korona tablosu ile 25 Eylül 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı Uzm. Dr. , Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ile online video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Ankara, Kayseri, Konya, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum İl Sağlık Müdürleri ile ayrı ayrı toplantı yapan Sağlık Bakanı Koca, salgının seyri, hasta ve taşıyıcı tespit çalışmaları, tedavi yöntemleri ve alınması gereken ek tedbirler hakkında il bazında değerlendirmelerde bulundu. İl il yapılan değerlendirmelerin ardından filyasyon çalışmaları ve planlanan ek tedbirler hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, toplantının Kayseri bölümünde, Kayseri'nin virüsle mücadelede iyi bir organizasyon örneği göstererek kısa sürede toparlandığına dikkat çekti. Bakan Koca; "Rehavete kapılmadan, aynı disipline duruşla çalışmalara devam edilmesi gerekmekte. Tehdit henüz geçmiş değil. Kayseri'deki vaka sayılarımız her ne kadar gerilemeye başlasa da tedbirleri elden bırakmamalıyız" ifadelerini kullandı.
Korona virüsle olan mücadeleye yorulmadan aynı hızla çalışarak devam edileceği vurgusu yapan İl Sağlık Müdürü Benli ise;

Bakan Koca'dan son dakika Türkiye corona virüsü vaka sayısı: Günlük korona tablosu ile 25 Eylül 2020 Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

"Bakanlığımız Saha Koordinatörleri ile beraber pandemi sürecini değerlendirerek, yaptığımız planlama ve organizasyonlarla sürec kontrol altına almaya çalışıldı. Aile sağlığı merkezlerinin yanına kurduğumuz 4 adet numune alma çadırı ve ek filyasyon ekiplerimizin göreve başlamasıyla evde, yerinde numune sayılarını arttırıp salgını sahada baskılamayı amaçladık. Ayrıca laboratuvar test sürelerini kısaltarak, iyi durumdaki pozitif vakaların evlerinde ilaç tedavisiyle takip edilmesi planlandı. Geldiğimiz aşamada yapılan filyasyon çalışmalarının ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini arttırmak üzere yoğun bir gayret sarf etmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

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SON DAKİKA HABERİ | 25 Eylül Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Günlük korona tablosu ile Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!
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