Bakırköy’deki trafik kazasında acı detay

Kaza saat 13.00 sıralarında, Bakırköy Atatürk Havalimanı Caddesi, Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil bakım servisinde çalışan 25 yaşındaki Tamer Ünver, bakımını yaptığı 34 TA 8881 plakalı aracın bakımını yaptıktan sonra test sürüşüne çıktı. Ünver, Atatürk Havalimanı Caddesi'ne geldiği sırada kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek önce, orta refüje çıktı daha sonra da refüjde bulunan reklam panosunun direğine çarparak durabildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hurdaya dönmüş aracın içinde sıkışan Ünver'i yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından çıkartarak sağlık ekipleri teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Ünver hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ünver'in cansız bedeni

Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.