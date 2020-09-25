BİM 2 Ekim 2020 yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde önümüzdeki hafta hangi ürünler var?

BİM 2 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Dar gelirliden yüksek gelirliye toplumun her kesimine hitap eden BİM marketler zinciri, her hafta Cuma günü getirdiği birbirinden indirimli ürünlerle tüketiciyi kendi bünyesine çekiyor. Bu Cuma günü de tüketiciler marketin yolunu tutarken, önümüzdeki haftanın aktüel ürünleri de şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, 2 Ekim 2020 haftanın aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? İşte BİM 2 Ekim 2020 aktüel ürünler listesi…

2 EKİM 2020 BİM KATALOĞU AKTÜEL LİSTESİ

Haberimizin içerisinden, BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilir, raflarda yerini alan ürünleri bulabilirsiniz.