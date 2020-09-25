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'da asansörde taciz anı kameralara böyle yansıdı

'da L.K. adlı kadın (40), evinin bulunduğu kata çıkmak için bindiği asansörde, kimliği belirsiz kişinin elle tacizine uğradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kapıyı açan L.K. ile aynı apartmana giren kişi, birlikte asansöre bindi. L.K., kendisiyle konuşmak isteyen kişiden rahatsız olunca asansörden inmek istedi. Bu kişi asansörden ineceği sırada L.K.'nin yüzüne dokundu.

DHA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 14:05 Son Güncelleme: 25.9.2020 14:19 ABONE OL
Bursa'da asansörde taciz anı kameralara böyle yansıdı

Olay, geçen hafta merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, evinin bulunduğu siteye giren L.K.'den sitenin bahçe giriş kapısını açması için yardım istedi. Kapıyı açan L.K. ile aynı apartmana giren kişi, birlikte asansöre bindi. L.K., kendisiyle konuşmak isteyen kişiden rahatsız olunca asansörden inmek istedi.

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Bursa'da asansörde taciz anı kameralara böyle yansıdı

Bu kişi asansörden ineceği sırada L.K.'nin yüzüne dokundu. L.K. kendisini taciz eden kişinin elini itti. Bu kez de şüpheli, L.K.'nin kalçasına dokundu. L.K., asansörden inerek, şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli ise L.K.'ye asansöre tekrar binmesi için eliyle 'gel' işareti yaptı. L.K. uzaklaşırken, şüpheli asansörde kamera olduğunu fark edince, zemin kata inip apartmandan çıktı.

Bursa'da asansörde taciz anı kameralara böyle yansıdı

TACİZ ANI KAMERADA
Bu arada olay anı, asansördeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, şüphelinin L.K.'nin önce yüzüne dokunduğu, duruma tepki gösterip inerken de kalçasına dokunduğu görüldü.

Bursa'da asansörde taciz anı kameralara böyle yansıdı

ŞİKAYETÇİ OLMADI
Site yöneticisi, olaydan 2 gün sonra güvenlik kamerası görüntülerini incelediği sırada komşusu L.K.'nin tacize uğradığını fark etti. Site yönetici, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, apartmana gelerek, L.K.'ye ulaştı. Polisin olay anını anlatmasını istediği L.K., 'Uğraşmak istemiyorum' diyerek, şüpheliden şikayetçi olmadığını söyledi.

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Bursa'da asansörde taciz anı kameralara böyle yansıdı
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