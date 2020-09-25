Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar ile sureler hangileri?

Yeni bir Cuma gününe erişmenin mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, bugün camilere akın edecek. Cuma namazını hayatında ilk defa kılan ya da Cuma namazı kılınışı ile ilgili bilgilerini tazelemek isteyne vatandaşlar, "Cuma namazı nasıl kılınır" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Bu başlık altında, Cuma namazı kılınışı ve namazda okunacak sureler yer almaktadır.
Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar ile sureler nelerdir? sorusunun cevapları ve diğer merak edilenlere ilişkin ayrıntılar şöyle;
Önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" şeklinde niyet edilir.
Sonra "Eûzübillahimineşşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" denilerek eller bileklere ve parmak araları da dahil olmak üzere üçer defa yıkanır.
Sağ el ile ağza üç defa su verilir. Her su alınışında ağız çalkalanır ve su dökülür.
Yine sağ el ile buruna üç kez su verilir ve sol el ile sümkürülür.
İki avuca su alınarak saç bitiminden çene altına kadar yüz üçer defa yıkanır.
Sonrasında sağ kol dirsekle beraber üç kez, sonra sol kol aynı şekilde üçer kez yıkanır.
Sağ el ile başının dörtte biri mesh edilir.
Sonra her iki el ıslatılıp serçe parmaklar ile kulakların için mesh edilirken, kulakların arka kısmı da baş parmaklar ile mesh edilir.
Sonrasında baş ve serçe parmakları kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarının dışı ile boyun mesh edilir.
En son ayaklar yıkanır. Parmaklardan başlanarak önce sağ sonra sol ayağı topuk kemiği ile birlikte üçer kez yıkanır. Parmak aralarının da yıkanması gerekmektedir.
NOT: Kadın ve erkek abdest alınışı arasında hiçbir fark yoktur.