SON DAKİKA: Uzman isimden flaş deprem yorumu! Beklenen Büyük İstanbul depremi için o bölgeye işaret etti

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: Uzman isimden flaş yorumu! Beklenen Büyük depremi için o bölgeye işaret etti

Bugün akşam saatlerine doğru ve 'da ciddi oranda hissedilen sonrası uzman isimlerden açıklamaları da peş peşe geldi. Yaşanan sarsıntının büyüklüğü 4.2 olarak açıklanırken vatandaşlar bu sarsıntının olası büyük Marmara depremi'nin habercisi olup olmadığını merak ediyor. Bu kapsamda bir açıklama da İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den geldi. İşte İstanbul depremi sonrası gelen son dakika açıklamasının detayları…

Giriş Tarihi: 25.9.2020 07:05 Son Güncelleme: 25.9.2020 07:05 ABONE OL
Deprem uzmanından son dakika: Olası büyük İstanbul depremi için o bölge işaret edildi! Kırılmalar sürüyor...

haberler… Uzun yıllardır Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük depremi için uzmanların uyarıları gelmeye devam ederken bugün akşam saatlerinde yaşanan 4.2 şiddetindeki sarsıntı İstanbul ve 'da kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının büyük öncesi sinyal olup olmadığı konusunda açıklama yapan uzman isimlerden açıklamalar peş peşe geldi. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de yaşanan sarsıntıya ilişkin açıklamalarda bulunan isimler arasındaydı. İşte gelen son dakika İstanbul depremi açıklaması ve detaylar…

İSTANBUL DEPREMİ SONRASI UZMAN İSİMDEN FLAŞ AÇIKLAMA! "KIRILMALAR SÜRÜYOR"

Bugün 16.36'da Marmara Ereğlisi ilçesinde meydana gelen 4.2 şiddetindeki depremle ilgili açıklama yapan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir sarsıntıya ilişkin detayları paylaştı. Olası İstanbul depreminin Kumburgaz Segmenti'nde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti…

Deprem uzmanından son dakika: Olası büyük İstanbul depremi için o bölge işaret edildi! Kırılmalar sürüyor...

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ....

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 'ın Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Sözbilir, depremin, beklenen depreminin 'Kumburgaz segmenti' adı verilen parçası üzerinde meydana geldiğini, ana fayın hareket etmediğini söyledi.

Son dakika haberi: İstanbul'da korkutan 4.2'lik deprem | Video

Deprem uzmanından son dakika: Olası büyük İstanbul depremi için o bölge işaret edildi! Kırılmalar sürüyor...

Dokuz Eylül Üniversitesi DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sözbilir, 'ın Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen ve 'da da hissedilen 4.2'lik depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Deprem uzmanından son dakika: Olası büyük İstanbul depremi için o bölge işaret edildi! Kırılmalar sürüyor...

Prof. Dr. Sözbilir, olası depreminin 'Kumburgaz segmenti' adı verilen parça üzerinde beklendiğini hatırlatarak, 4.2 büyüklüğündeki depremin de 'Kumburgaz segmenti'nin batı ucunda meydana geldiğini kaydetti. Prof. Dr. Sözbilir, "Bu , kırılması beklenen parçanın batı ucunda gerçekleşmiş.

Deprem uzmanından son dakika: Olası büyük İstanbul depremi için o bölge işaret edildi! Kırılmalar sürüyor...

Son 1 yıl içinde orada aslında çok sayıda oldu. Diğer depremler de buna çok yakın yerde. Bu bölgede kırılma devam ediyor, anlamına geliyor. Şu anda 4.5 büyüklüklerinde kırılmalar da oradaki enerji birikiminin boşalmasını sağlıyor. Fayın en batı ucu, fayın bitim yeridir. Fay saçaklanıyor. Küçük ölçekli faylar sürekli deprem üretiyor. Bu durum, ana fayın kendisinin daha hareket etmediği anlamına geliyor" diye konuştu.

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SON DAKİKA: Uzman isimden flaş deprem yorumu! Beklenen Büyük İstanbul depremi için o bölgeye işaret etti
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