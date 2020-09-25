SON DAKİKA: Uzman isimden flaş deprem yorumu! Beklenen Büyük İstanbul depremi için o bölgeye işaret etti

Son dakika haberler… Uzun yıllardır Marmara Bölgesi'nde beklenen büyük İstanbul depremi için uzmanların uyarıları gelmeye devam ederken bugün akşam saatlerinde yaşanan 4.2 şiddetindeki sarsıntı İstanbul ve Tekirdağ'da kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının büyük deprem öncesi sinyal olup olmadığı konusunda açıklama yapan uzman isimlerden açıklamalar peş peşe geldi. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de yaşanan sarsıntıya ilişkin açıklamalarda bulunan isimler arasındaydı. İşte gelen son dakika İstanbul depremi açıklaması ve detaylar…
Bugün 16.36'da Marmara Ereğlisi ilçesinde meydana gelen 4.2 şiddetindeki depremle ilgili açıklama yapan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir sarsıntıya ilişkin detayları paylaştı. Olası İstanbul depreminin Kumburgaz Segmenti'nde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti…
BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ....
İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Sözbilir, depremin, beklenen İstanbul depreminin 'Kumburgaz segmenti' adı verilen parçası üzerinde meydana geldiğini, ana fayın hareket etmediğini söyledi.
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Prof. Dr. Sözbilir, olası İstanbul depreminin 'Kumburgaz segmenti' adı verilen parça üzerinde beklendiğini hatırlatarak, 4.2 büyüklüğündeki depremin de 'Kumburgaz segmenti'nin batı ucunda meydana geldiğini kaydetti. Prof. Dr. Sözbilir, "Bu deprem, kırılması beklenen parçanın batı ucunda gerçekleşmiş.
Son 1 yıl içinde orada aslında çok sayıda deprem oldu. Diğer depremler de buna çok yakın yerde. Bu bölgede kırılma devam ediyor, anlamına geliyor. Şu anda 4.5 büyüklüklerinde kırılmalar da oradaki enerji birikiminin boşalmasını sağlıyor. Fayın en batı ucu, fayın bitim yeridir. Fay saçaklanıyor. Küçük ölçekli faylar sürekli deprem üretiyor. Bu durum, ana fayın kendisinin daha hareket etmediği anlamına geliyor" diye konuştu.