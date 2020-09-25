Dilencilerin şaşkına çeviren yöntemini zabıtalar ortaya çıkardı!

HAMİLE HALİYLE ÇÖPTEN EKMEK TOPLAYARAK DİLENDİ



Karaköy'de çöpten ekmek topluyormuş gibi yaparak duygu sömürüsüyle insanları kandıran dilencilerden bir tanesinin hamile olması dikkat çekti. Hamile dilenci yüzünü saklamaya çalışırken, yanındaki ise akraba olduklarını inkar etti.



Sokakta dilendiklerini kabul etmediler, zabıta aracında pişkince güldüler



Sokakta zabıta ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından dilenciler, ekip aracına bindirildi. Araca binen dilencilerin pişkin bir şekilde gülmesi yok artık dedirtti. Başka bir bölge geçen zabıta ekipleri, aynı noktaya yakın başka bir dilenciyi daha suçüstü yakaladı.



DİLENCİLERDEN BİR TANESİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ



Ekip aracında merkeze götürülmeyi bekleyen dilencilerden bir tanesi suçunu itiraf etti. Kadınlar inkar ederken, erkek dilenci hepsinin para için dilendiklerini söyledi. Ayağında neden ayakkabı olmadığının sorulması üzerine dilenci, 'Yalancıdır abi bunlar numara yapıyor, hepsi yalan söylüyor. Ben orada sakladım, getireyim mi? para için sakladım, elbiseleri de getireyim her şeyi getireyim' demesi şaşkına çevirdi.