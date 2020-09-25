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ne zaman? 2020 ve sözleri

Her yıl Eylül ayında aynı tarihte kutlanan , halk sağlığı ve insan sağlığına yapmış oldukları katkıların anılmasını sağlayan gündür. Minnet duygusu içeren mesajlarla bu onurlu mesleği devam ettiren eczacılara teşekkür edebilirsiniz. Küresel çapta insanların tıbbi ihtiyacını sağlayan Eczacılar Günü kısa uzun mesajlar ve sözlerle daha anlamlı hale geliyor. Peki ? Dünya Veteriner Hekimler Günü ne zaman? İşte, kısa uzun ve sözleri…

Giriş Tarihi: 25.9.2020 10:57 ABONE OL
Dünya Eczacılık Günü ne zaman? 2020 Dünya Eczacılık Günü kutlama mesajları ve sözleri

Mesleğini tüm zorluklarla çalışarak devam ettiren eczacıların Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun! Her yıl Eylül ayına denk gelen insanların sağlığını koruyan eczacıların gününe girmiş bulunuyoruz. Bu özel günde sizlerde en yakın sağlık çalışanı yakınınıza kısa uzun mesajlar atarak onun yanında olduğunu hissettirebilirsiniz. Haberimizde özel olarak hazırlanan kısa, uzun, anlamlı sözlerden bir tanesini seçerek onları mutlu edebilirsiniz. Peki ne zaman, hangi tarihte? İşte sizler için derlenen 2020 ve sözleri

DÜNYA ECZACILIK GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Eczacılık Günü 25 Eylül 2020 tarihinde kutlanıyor. Eczacılar; halk sağlığı çalışmalarında omuz omuza, dayanışma içinde olduğumuz bir mesleğin değerli mensuplarıdır. Dünya Eczacılık Günü, Normalde her yıl 14 Mayıs tarihinde kutlanır ancak 2009 yılında kongre esnasında 25 Eylül olarak kabul edilmiştir.

DÜNYA ECZACILIK GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle, tüm eczacıların Dünya Eczacılık Günü kutlu olsun...

İlacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her safhada sorumluluk alan eczacıların 25 Eylül Eczacılık Günü kutlu olsun.

Dünya Eczacılık Günü ne zaman? 2020 Dünya Eczacılık Günü kutlama mesajları ve sözleri

Tüm eczacılarımızın 25 Eylül Eczacılık Günü tebrik ediyor, sağlımıza verdikleri değerli katkılardan dolayı hepsine şükranlarımı sunuyorum.

Bin yıllık geçmişinden güç alan, sağlıklı nesillerin sürekliliği için yüzü daima geleceğe dönük olan eczacıların 25 Eylül Eczacılık Günü kutlu olsun.

Tüm eczacılarımızın Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun…

25 Eylül eczacılığın anlam ve öneminin hatırlanmasına, mesleğe ömür, emek ve gönül vermiş, çok değerli hizmet ve gayretleriyle seviye ve değer kazandırmış, katkı sağlamış eczacılarımızın, Eczacılar Günü kutlu olsun.

Dünya Eczacılık Günü ne zaman? 2020 Dünya Eczacılık Günü kutlama mesajları ve sözleri

Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biri olarak varlığını ve işlevselliğini korumuş mesleklerden birisidir. Eczacılarımızın Dünya Eczacılar Günü'nü kutlarım.

Ülkemizdeki ve tüm dünyadaki eczacıların 25 Eylül Dünya Eczacılık Gününü kutlarız

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Dünya Eczacılık Günü ne zaman? 2020 Dünya Eczacılık Günü kutlama mesajları ve sözleri
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