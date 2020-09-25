Dünya Eczacılık Günü ne zaman? 2020 Dünya Eczacılık Günü kutlama mesajları ve sözleri

Mesleğini tüm zorluklarla çalışarak devam ettiren eczacıların Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun! Her yıl Eylül ayına denk gelen insanların sağlığını koruyan eczacıların gününe girmiş bulunuyoruz. Bu özel günde sizlerde en yakın sağlık çalışanı yakınınıza kısa uzun mesajlar atarak onun yanında olduğunu hissettirebilirsiniz. Haberimizde özel olarak hazırlanan eczacılar günü mesajları kısa, uzun, anlamlı sözlerden bir tanesini seçerek onları mutlu edebilirsiniz. Peki Dünya Eczacılık Günü ne zaman, hangi tarihte? İşte sizler için derlenen 2020 Dünya Eczacılık Günü kutlama mesajları ve sözleri

DÜNYA ECZACILIK GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Eczacılık Günü 25 Eylül 2020 tarihinde kutlanıyor. Eczacılar; halk sağlığı çalışmalarında omuz omuza, dayanışma içinde olduğumuz bir mesleğin değerli mensuplarıdır. Dünya Eczacılık Günü, Normalde her yıl 14 Mayıs tarihinde kutlanır ancak 2009 yılında kongre esnasında 25 Eylül olarak kabul edilmiştir.

DÜNYA ECZACILIK GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Eczacıların mesleki ve ekonomik sorunlarının aşıldığı, hastaya hizmet odaklı bir eczacılığın daha mümkün olduğu gelecek günler temennisiyle, tüm eczacıların Dünya Eczacılık Günü kutlu olsun...

İlacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her safhada sorumluluk alan eczacıların 25 Eylül Eczacılık Günü kutlu olsun.