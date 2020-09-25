El ele kurtuldular

Antalya'da yaşlı çiftin bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak kayalık alana savruldu. Otomobil kayalıklara, yaşlık çift ise araca sıkıştı. Telefonla yardım isteyen çift saatler sonra kurtarıldı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde içerisinde Hıdır Ataman (75) ve Elif Ataman (72) çiftinin bulunduğu otomobil, Karagöl Kavşağına geldiklerinde yoldan çıkarak kayalık alana savruldu. Aracın içinde sıkışan Ataman çifti 112 acil çağrı merkezini aradı. Kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Ataman çiftini kayalıkların arasına düşen otomobilin içinden çıkardı. Hastaneye kaldırılan çiftin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.BALIKESIR'DE iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 10 ZA 206 plakalı otomobil ile 10 BH 046 plakalı otomobil, Balıkesir- Bursa kara yolundaki Sanayi Sitesi (KÜÇÜKSAN) mevkisinde çarpıştı. Kazada Mehmet Yasak ve Filiz Doğru yaşamını yitirdi, Cihan Barış K. ve Ruşen Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı.