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Emektar semti dönüşüyor

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
Giriş Tarihi: 25.9.2020 ABONE OL
Emektar Tozkoparan semti dönüşüyor
İSTANBUL'UN en eski sosyal meskenleri olarak 1960'lı yılların başlarında Merter'de inşa edilen Tozkoparan semtinde dönüşüm için adım atılıyor. Riskli alan ilan edilen konutların yerine yapılacak yeni binalarla ilgili olarak hak sahiplerine bilgilendirme tebligatları yapılmaya başladı. 5-6-7 katlı olarak inşa edilecek yeni binalardaki dairelerde metrekare farkına göre indirim uygulanarak uzun vadeli ödeme planı sunulacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Güngören Belediyesi işbirliğiyle yürütülen dönüşüm projesi kapsamında, vatandaşları bilgilendirmek için toplantılar yapıldıktan sonra taşıma ve kira yardımı işlemlerine başlanacak.
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Emektar Tozkoparan semti dönüşüyor
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