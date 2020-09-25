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Eski eşini av tüfeğiyle bacağından vurup dehşeti yaşattı! Çığlıkları sayesinde kurtuldu...

'da oturan Özgür Ö., oğlu Gökhan Ö. (22) ile birlikte yanına gittiği Konya'da oturan boşandığı eşi Şerife Ç.'ye av tüfeğiyle bacağından vurdu. Özgür Ö., kanlar içinde kalan Şerife Ç.'yi aracına alıp, yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki Karaman'a götürdü. Şerife Ç., burada yardım çığlıkları sayesinde polis tarafından kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğul da gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 10:14 Son Güncelleme: 25.9.2020 10:18 ABONE OL
Eski eşini av tüfeğiyle bacağından vurup dehşeti yaşattı! Çığlıkları sayesinde kurtuldu...

Özgür Ö., oğlu Gökhan Ö. ile birlikte otomobiliyle Konya'nın Kadınhanı ilçesinde oturan boşandığı eşi Şerife Ç.'nin yanına gitti. Burada çıkan tartışmada Özgür Ö., av tüfeğiyle ateş ederek Şerife Ç.'yi bacağından yaraladı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi oğlu Gökhan Ö. yaptı.

Eski eşini av tüfeğiyle bacağından vurup dehşeti yaşattı! Çığlıkları sayesinde kurtuldu...

Özgür Ö., daha sonra kanlar içinde kalan Şerife Ç.'yi aracına alıp, yaklaşık 170 kilometre uzaklıktaki 'a götürdü. Şerife Ç., saat 01.30 sıralarında Karaman Valiliği önünden geçerken burada bekleyen polisleri görünce çığlık attı.

Eski eşini av tüfeğiyle bacağından vurup dehşeti yaşattı! Çığlıkları sayesinde kurtuldu...

Kadının çığlık sesini duyan polis de, aracı takip edip kısa sürede durdurdu. Kanlar içindeki Şerife Ç., kurtarılıp, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilde bulunan Özgür Ö. ve oğlu Gökhan Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Eski eşini av tüfeğiyle bacağından vurup dehşeti yaşattı! Çığlıkları sayesinde kurtuldu...

Otomobilde yapılan aramada ise bir adet av tüfeği ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Özgür Ö. ve oğlu Gökhan Ö., Konya'nın Kadınhanı ilçesinden gelen jandarma ekiplerine teslim edildi. Özgür Ö. gazetecilerin 'Eşinizi neden vurdunuz?' sorusuna ise küfür ederek cevap verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Eski eşini av tüfeğiyle bacağından vurup dehşeti yaşattı! Çığlıkları sayesinde kurtuldu...
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