Eski eşini av tüfeğiyle bacağından vurup dehşeti yaşattı! Çığlıkları sayesinde kurtuldu...

Otomobilde yapılan aramada ise bir adet av tüfeği ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Özgür Ö. ve oğlu Gökhan Ö., Konya'nın Kadınhanı ilçesinden gelen jandarma ekiplerine teslim edildi. Özgür Ö. gazetecilerin 'Eşinizi neden vurdunuz?' sorusuna ise küfür ederek cevap verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.