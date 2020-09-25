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hayata veda etti

Giriş Tarihi: 25.9.2020 ABONE OL
Fransız şarkıcı Juliette Greco hayata veda etti
Ünlü Fransız şarkıcı ve aktris Juliette Greco, 93 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, Greco'nun yakınlarıyla yaşadığı evde çarşamba günü öldüğünü açıkladı. Greco, 1950'li yıllarda "L'accordeon", "La Javanaise" ve "Deshabillez-moi" gibi şansonlarla dünya çapında üne kavuşmuştu. Melankolik sesiyle büyük etki yaratan sanatçı, yönetmen Jean Cocteau'nün "Orfe" adlı filminde de rol almıştı. 7 Şubat 1927'de Montpellier'de doğan Greco'nun ailesi 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilere karşı Fransız Direnişi'ne katılmış daha sonrası Ravensbrück Toplama Kampı'na gönderilmişti. DIŞ HABERLER
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Fransız şarkıcı Juliette Greco hayata veda etti
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