Gelecek TEKNOFEST’te yazılıyor

Bu yıl Gaziantep'te organize edilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2020, Türk Yıldızları, Solotürk ve Atak helikoteplerinin kent semalarında nefes kesen gösterileriyle başladı. TEKNOFEST, 27 Eylül'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Festival açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile havacılıkla ilgili birçok kuruluş katıldı.Pandemi süreci nedeniyle açılış törenlerine katılım sınırlı tutuldu. Varank, Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli adımlarından biri olan TEKNOFEST'e olan ilginin her yıl katlanarak arttığını belirterek, "İlk yıl 4 bin 333 takım yarışırken, ikinci yıl 17 bin 773, bu yıl ise 100 binden fazla yarışmacı başvurdu. Bu rakamlar muazzam. Salgın bile gençleri durduramadı" dedi. T3 Vakfı başta olmak çok sayıda paydaşın festivalin başarısı için çabaladığını söyleyen Bakan Varank, "Herkes gece gündüz demeden bu işe odaklandı. Gönül isterdi ki bu hedeflediğimiz ziyaretçi rekorunu kıralım. Sayın Fatma Şahin, Cumhurbaşkanımıza 2 milyon ziyaretçi sayısını aşmayı vadetmişti ancak salgın nedeniyle bu gerçekleşmedi. Ama fiziken kıramadığımız rekoru, televizyonlar ve sosyal medya yayınları sayesinde dijital olarak kıracağız" diye konuştu.T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise TEKNOFEST için yola çıktıklarında dünyada en ileri teknolojileri geliştiren bir Türkiye hayalini kurduklarını belirterek, "Bugün bu hayali tüm genç kardeşlerimizle milyonlarla paylaşıyoruz. Bu yıl festivali Gaziantep'te yapıyoruz ancak koronavirüs nedeniyle ziyarete kapalı. Tüm önlemlerimizi alarak sadece yarışmacılarımızla etkinlikler yapıyoruz. Bu yıl pandemiye rağmen rekor başvuru oldu. 7 binden fazla takım toplamda 100 bin genç bulunuyor. Türkiye'nin tam bağımsız güçlü ve müreffeh olabilmesinin yalnızca teknolojiyi kullanmakla değil hayal eden, araştıran ve onu geliştirip üretmekle mümkün olabilir. TEKNOFEST zorluklardan yılmayan, yenilikten kaçmayan araştırıp geliştirmekten yorulmayan gençlerin yeridir. Hürkuş gibi birçok ismin yaşadığı yeniden doğuşun ismidir" görüşlerini dile getirdi.UÇAN Araba Tasarım Yarışması'na Malatya'dan katılan lise öğrencileri İlkranur Toptaş (17) ile Nurefsen Bilici'nin (16) geliştirdiği uçan araba ilgi odağı oldu. İlk prototiplerini 3D yazıcı ile yapan iki genç yarışmacı, finalistler arasında yerlerini aldı. HUMA ismini verdikleri aracın tanıtımı yapmak için heyecanlı olduklarını söyleyen İlkranur Toptaş, "Elle ve yazıcı ile uçan araba tasarladık. Dereceye girersek bu aracın gerçek boyutlarını yapmayı hedefliyoruz" dedi. Aynı kategoride yarışan Ali Altuğ Uysal, Zeynep Uysal ve Halil Uysal tarafından geliştirilen "Alize" isimli uçan araba projesi de ilgi odağı oldu.YARIŞMAYA Biyoteknoloji alanında Pamukkale Üniversitesi'nden katılan "Graphone "takımından Aleyna Akçay ise duyma güçlüğü çeken veya hiç duymayan vatandaşlar için önemli bir çalışmaya imza attı. Projede üniversitenin öğretim üyesi Gökhan Ünlü danışman olarak yer alıyor. Türkiye'de her yıl iki bin kişinin koklear implant ameliyatı olduğunu belirten Gökhan Ünlü, "Cihazlar yurtdışından geldiği için maliyetleri çok fazla. Yeni tasarım ile hem yapay kulak dışarıdan görünmeyecek hem de yerli olacak" dedi.