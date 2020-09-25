Genç kızı defalarca taciz etmişti! Tahliye edilen tacizci yeniden tutuklandı

Bodrum'da 1,5 yıldır 46 yaşındaki N.Ş'nin taciz ve tehdidine maruz kalan 21 yaşındaki Tuğçe Çelik suskunluğunu bozmuştu.

Yardım çığlığına duyarsız kalmayan ekipler tacizciyi 24 saat içerisinde yakalayıp adli makamlara teslim etmişti. Koronavirüs testi de pozitif çıkan tacizci tutuklanmıştı. N.Ş., dün elektronik kelepçeli ev hapsi ile tahliye olmuştu. Şüpheli sosyal medyadan tehditlerine devam ettiği için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yeniden gözaltına alındı.

YENİDEN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Buradaki sorgusu da tamamlanan N.Ş. işlemleri ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.