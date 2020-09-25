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Genç kızı defalarca taciz etmişti! Tahliye edilen tacizci yeniden tutuklandı

’da 1,5 yıldır 46 yaşındaki N.Ş.’nin taciz ve tehdidine maruz kalan 21 yaşındaki suskunluğunu bozmuş şikayetçi olmuştu. Yardım çığlığına duyarsız kalmayan ekipler tacizciyi 24 saat içerisinde yakalayıp adli makamlara teslim etmişti. İşlemleri ardından elektronik kelepçeli ev hapsi ile tahliye olan şüpheli, tacizlerine devam edince yeniden tutuklandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 25.9.2020 18:03 Son Güncelleme: 25.9.2020 18:04 ABONE OL
Genç kızı defalarca taciz etmişti! Tahliye edilen tacizci yeniden tutuklandı

Bodrum'da 1,5 yıldır 46 yaşındaki N.Ş'nin taciz ve tehdidine maruz kalan 21 yaşındaki Tuğçe Çelik suskunluğunu bozmuştu.

Yardım çığlığına duyarsız kalmayan ekipler tacizciyi 24 saat içerisinde yakalayıp adli makamlara teslim etmişti. Koronavirüs testi de pozitif çıkan tacizci tutuklanmıştı. N.Ş., dün elektronik kelepçeli ev hapsi ile tahliye olmuştu. Şüpheli sosyal medyadan tehditlerine devam ettiği için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile yeniden gözaltına alındı.

YENİDEN TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Buradaki sorgusu da tamamlanan N.Ş. işlemleri ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tacize devam etti! Başsavcılık harekete geçti

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Genç kızı defalarca taciz etmişti! Tahliye edilen tacizci yeniden tutuklandı
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