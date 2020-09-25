Son dakika haberi: Hastanede dehşet saçan kadın, bu sefer de adliyeyi birbirine kattı

Dün, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir kadın maske takmadığı için uyarılınca adeta terör estirmişti. Polis memurlarının ve görevlilerin uyarısı ardından hastanede bulunan polis odasına dalan kadın, odadan aldığı cop ile polis odasının camlarını kırıp içeride polis memurlarını ve görevlileri yaralamıştı.