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Son dakika haberi: Hastanede dehşet saçan kadın, bu sefer de adliyeyi birbirine kattı

Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde maske takmadığı için kendisine ceza yazan polislere ve polis odasına saldıran, etrafa küfürler yağdıran kadın bu kez yeni bir skandala imza attı. Gözaltı işlemleri ardından ’ne sevk edilen kadın adliye koridorlarında ve soruşturmaya bakan savcıya sinlaflı küfürler yağdırdı. Savcılıktaki işlemleri de tamamlanan şüpheli gönderildiği hakimlikçe tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 25.9.2020 17:11 Son Güncelleme: 25.9.2020 17:26 ABONE OL
Hastanede dehşet saçan kadın, bu sefer de adliyeyi birbirine kattı

Dün, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir kadın maske takmadığı için uyarılınca adeta terör estirmişti. Polis memurlarının ve görevlilerin uyarısı ardından hastanede bulunan polis odasına dalan kadın, odadan aldığı cop ile polis odasının camlarını kırıp içeride polis memurlarını ve görevlileri yaralamıştı.

Hastanede dehşet saçan kadın, bu sefer de adliyeyi birbirine kattı

GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN YALAN SÖYLEDİ

Olay sonrası etkisiz hale getirilen kadın gözaltına alınmıştı. Emniyette ifade veren şüphelinin ağır hakaret içerikli bir savunma yapması dikkat çekmişti. Şüpheli ifadesinde, hem polis memurlarına hem de görevlilere kendisinin maske takmasından dolayı sitem ettiğini söyleyerek polis camını kırmadığını ileri sürmüştü.

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Hastanede dehşet saçan kadın, bu sefer de adliyeyi birbirine kattı

ADLİYEDE DE OLAY ÇIKARDI

Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Şüpheli kadının emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adliye koridorlarını da birbirine kattığı öğrenildi.

Hastanede dehşet saçan kadın, bu sefer de adliyeyi birbirine kattı

'nde olay çıkaran kadının sinkaflı sözlerle bağırdığı ve çevresindekilere saldırdığı öğrenildi. Şüphelinin soruşturmaya bakan Müracat Savcısı Başak Eryılmaz'a da sinkaflı küfürler ettiği belirlendi.

Hastanede dehşet saçan kadın, bu sefer de adliyeyi birbirine kattı

Şüphelinin adliyedeki işlemleri ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği, buradaki sorgusu ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika haberi: Hastanede dehşet saçan kadın, bu sefer de adliyeyi birbirine kattı
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