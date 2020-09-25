Hayırlı Cumalar görselleri... Haftanın en güzel ve resimli Cuma mesajları sözleri 25 Eylül 2020! Kısa, uzun, anlamlı ve resimli Cuma mesajları

İslam alemi, koronavirüsü salgınında bir Cuma gününe daha gelebilmenin mutluluğunu yaşıyor. Vatandaşlar, WhatsApp, Facebook, Instagram ya da diğer sosyal medya platformlarından sevdiklerine en güzel, anlamlı, kısa ve resimli Cuma mesajları göndererek onları da bu duyguya katmak istiyor. Bu doğrultuda, günün ilk saatlerinden itibaren Hayırlı Cumalar mesajı hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Her hafta olduğu gibi, bu Cuma için de anlamlı, yeni, kısa, öz ve resimli cuma mesajları ile sözleri arayanlar için en doğru adres sabah.com.tr!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 25 EYLÜL 2020: KISA, UZUN, ANLAMLI VE YENİ!

İşte, 25 Eylül 2020'ye özel sizler için seçtiğimiz Hayırlı Cumalar mesajları;

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!