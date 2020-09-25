Hijyen Belgesi Nasıl ve Nereden Alınır? E-devlet Hijyen Belgesi Sorgulama

Hijyen belgesi 2013 yılında bir Resmi Gazete ilanı ile birlikte yürürlüğe girmiştir. Belirli bazı iş yerlerinde personel alımlarında hijyen belgeleri kesinlikle istenmektedir. Bu iş yerlerinde çalışacak olan kişiler öncesinde hijyen eğitimi alıp ardından düzenlenen hijyen belgesi sınavı ile hijyen belgesi sahibi olabilirler. Hijyen belgesine sahip kişiler gıda üretimi, su üretimi, dövmecilik, kuaförlük, hamam- kaplıca işleri, masaj ve güzellik salonları gibi yerlerde çalışabilirler. Peki hijyen belgesi nereden alınır? Hijyen belgesinin ücreti ne kadardır? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

HİJYEN BELGESİ NASIL ALINIR?

Yeni bir işe başlayacak kişilerden hijyen belgesi istenebilir. Ya da kişinin zaten çalıştığı kurumdan b8u belge talep edilebilir. Bu durumda kişi işletme yönetimi tarafından bu belgeyi alabilmek için yönlendirilir. Fakat işe girecek olan kişilerden bu belge talep edildiğinde kişiler belgeyi kendileri almalıdır. Bu belgeye sahip olabilmek için ilk olarak hijyen belgesi eğitimi alınmalıdır. Hijyen eğitimini alabilmek için kişi şehrinde bulunan Halk Eğitim Merkez'lerine gitmelidir. Türkiye'de tüm şehirlerde aktif olarak bulunan bu merkezlerde belirli periyotlarda hijyen belgesi verilmektedir. Hijyen belgesinin nasıl alındığı kısaca şu şekilde açıklanır:

Halk Eğitim Merkezlerinde Hijyen Belgesi eğitimi alınır,

Hijyen Belgesi sınavına girilir,

Sınavda başarılı olunursa Hijyen Belgesi alınır.

HİJYEN BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Hijyen belgesi bazı iş yerlerinde olmazsa olmazdır. İş yeri çalışanlarını bu belgeyi almaları için eğitime gönderir. Eğer kişinin işe gireceği yer belge olmadan kişiyi kabul etmiyorsa bu kez belge alma görevi o kişidedir. Hijyen belgesi almak zor değildir. Hijyen belgesi Halk Eğitim Merkezlerinden alınır. ayrıca özel kurs merkezlerinde de belirli ücret karşılığında hijyen belgesi verilir. Kişilere belirli eğitimler verilir ve bu eğitimlerin sonucunda insanlar bir sınava tabi tutulur. Sınavı başarıyla tamamlayan kişiler ise Hijyen Belgesi sahibi olurlar. Hijyen belgesi için verilen eğitimdeki dersler şunlardır:

Tuvalet temizliği

Kişisel temizlik kuralları

Koruyucu giysi kullanımı

Bulaşıcı hastalıklardan korunma yöntemleri

Gıda hijyeni

Mutfak hijyeni

İşveren ve İşçilere Yönelik Sağlık Yasaları

Virüsler

Bakteriler

Parazitler

Mantarlar

Enfeksiyonlar

E-DEVLET HİJYEN BELGESİ SORGULAMA

Hijyen belgesi bazı iş yerlerinden personel alımı esnasında çok önemlidir. Hijyen belgesi olmadan işe personel alınamaz. Bu yüzden insanlar işe başvurmadan hijyen belgesi alırlar. E-devlet üzerinden pek çok işlemin gerçekleştiği insanlar tarafından bilinmektedir. E-devlet üzerinden yapılan işlemlerden birisi Hijyen Belgesi sorgulamadır. Belirli iş yerlerinde istenen belgelerden birisi olan Hijyen Belgesinin güvenilir olup olmadığını anlayabilmek için kişiler E-devlet üzerinden Hijyen Belgelerini sorgularlar. Hijyen belgesinin sorgulanması oldukça basit bir işlemdir. E-devlet Hijyen Belgesi sorgulama kısmının linki https://www.turkiye.gov.tr/meb-sertifika-bilgileri-sorgulama bu şekildedir. Bu linke girdikten sonra gerekli adımları gerçekleştirerek kişiler hijyen belgelerini sorgulayabilirler. Hijyen belgesi sorgulama işini başaramayan kişiler bu konu ile ilgili videoları izleyebilirler.

HİJYEN BELGESİ FİYATI

Hijyen belgesi 2013 yılında bir resmi gazetede ilan edilmiştir. Bu belge belirli bazı iş kurumlarında personellerden istenmektedir. Halihazırda çalışan kişileri iş yeri belge almak için yönlendirse de işe yeni girecek kişiler bu belgeyi kendileri alırlar. Hijyen belgesi alabilmek için Halk Eğitimi Merkezlerine gidilmektedir. Elbette çoğu şey gibi hijyen belgesi de bir ücrete sahiptir. Hijyen belgesini alabilmek için ödenmesi gereken ücret hijyen belgesini alacak kişiler tarafından araştırılmaktadır. Aslına bakılırsa Halk Eğitim Merkezlerinde Hijyen Belgesi ücretsizdir. Özel kurs merkezlerinde ise 200 TL kadar bir ücreti vardır.