İbrahim Toru kimdir, kaç yaşında, neden öldü? İbrahim Toru nereli?

İş adamı İbrahim Toru'nun ölüm haberi sevenlerini derinden etkiledi. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Toru tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. 1976 doğumlu İbrahim Toru koronavirüs testi pozitif çıkınca hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir tedavi gören ünlü iş adamı dün hayatını kaybetti. Peki İbrahim Toru kimdir? İbrahim Toru kaç yaşında, neden öldü? İşte detaylar…
İbrahim Toru,1976 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Ticaretle uğraşan İbrahim Toru aynı zamanda Şanlıurfa'dan ulusal yayın yapan Kanal Urfa'nın kurucusudur. Toru, 24 Eylül 2020 tarihinde koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İşte İbrahim Toru hayatı ve merak edilenleri…
Şanlıurfa merkezli olarak uydudan yayın yapan Kanal Urfa TV'nin yönetim kurulu başkanı İbrahim Toru (44), koronavirüs tedavisi gördüğü Gaziantep'te hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da çeşitli sektörlerde iş yaşamını sürdüren, aynı zamanda Kanal Urfa isimli televizyon kanalının da yönetim kurulu başkanı olan İbrahim Toru, 11 Eylül'de rahatsızlanınca Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Toru, durumunun ağırlaşması üzerine Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Şanlıurfa'nın sevilen simalarından olan iş insanı Toru, gece geç saatlerde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Gaziantep'te işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan İbrahim Toru'nun cenazesi, defnedilmek üzere Şanlıurfa'ya götürüldü.
İbrahim Toru, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda vermiş olduğu röportajda hayatına dair şu bilgileri paylaşmıştı;
2 Mayıs 1976 yılında Şanlıurfa'da doğdum. 11 Çocuklu ailenin 2. Evladıyım.
Çocuk yaşta çalışmaya başladım. Ayakkabı boyacılığı dahil birçok işte çalışarak aileme katkı sağlamaya çalıştım. Daha sonra 1992 yılında ben, abim ve Rahmetli amcam ile Japon pasajı girişinde bir dükkanda ticaret hayatına başladık. O zaman ben lise 2'ye gidiyordum. İşte ilk defa ticaret hayatına orada başladım.
Amcam 1993 yılında vefat edince iş benle abime kaldı. Boyacılıktan kazandığım (Orta 3'e kadar ayakkabı boyacılığı yaptı) 11 çeyrek altın ve abimin de katkı sağladığı bir sermaye ile o günün parası ile 2524 dolar paramızı birleştirdik ve bu şekilde ticaret hayatımıza başladık. Günlük kazandığımız para ile birikim yaptık. 5500 dolarlık bir birikimimiz ve birinden gelen bir iş ortaklığı ile abimle beraber Dubai'ye gittik. Oradan ilk getirdiğimiz ürünlerden biri de oyuncak oldu. İşte oyuncak ile ticari hayatımız başlamış oldu.
Hayatta ki başarının sırrı 5 S formülün de saklıdır. Bunu kim yaparsa yapsın başarısız olursa karşıma gelsin neden başarısız olduğunu söyleyeyim. Bunun 1.si hangi işi yaparsa yapsın Severek yapması lazım, 2. Si Samimiyet, 3.sü Sabır, 4.sü Saygı ve 5.si de Sadakattir. Ticarette de yapılması gereken 3. Unsur var, bu unsurlar içerisinde de birbirini pekiştiren yaptığın işi sevmen, 2.si, mutlaka bir hedefinin olması çünkü hedef olmasa günü birlik yaşamına devam eder, ve 3.sü risktir. Eğer siz rakipleriniz içinde adınızdan söz edilmesini istiyorsanız yeniliklere imza atmanız lazım. Tabi bunu başarmak için takım oyunu oynamanız lazım.