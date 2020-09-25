İbrahim Toru kimdir, kaç yaşında, neden öldü? İbrahim Toru nereli?

Amcam 1993 yılında vefat edince iş benle abime kaldı. Boyacılıktan kazandığım (Orta 3'e kadar ayakkabı boyacılığı yaptı) 11 çeyrek altın ve abimin de katkı sağladığı bir sermaye ile o günün parası ile 2524 dolar paramızı birleştirdik ve bu şekilde ticaret hayatımıza başladık. Günlük kazandığımız para ile birikim yaptık. 5500 dolarlık bir birikimimiz ve birinden gelen bir iş ortaklığı ile abimle beraber Dubai'ye gittik. Oradan ilk getirdiğimiz ürünlerden biri de oyuncak oldu. İşte oyuncak ile ticari hayatımız başlamış oldu.

Hayatta ki başarının sırrı 5 S formülün de saklıdır. Bunu kim yaparsa yapsın başarısız olursa karşıma gelsin neden başarısız olduğunu söyleyeyim. Bunun 1.si hangi işi yaparsa yapsın Severek yapması lazım, 2. Si Samimiyet, 3.sü Sabır, 4.sü Saygı ve 5.si de Sadakattir. Ticarette de yapılması gereken 3. Unsur var, bu unsurlar içerisinde de birbirini pekiştiren yaptığın işi sevmen, 2.si, mutlaka bir hedefinin olması çünkü hedef olmasa günü birlik yaşamına devam eder, ve 3.sü risktir. Eğer siz rakipleriniz içinde adınızdan söz edilmesini istiyorsanız yeniliklere imza atmanız lazım. Tabi bunu başarmak için takım oyunu oynamanız lazım.