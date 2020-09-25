Instagram profil büyütme: Instagram profil fotoğrafı büyütme nasıl yapılır?

Instagram'dan takip isteği geldiğinde istek yollayan kişinin kim olduğunu incelemek için ilk iş profil fotoğrafına bakmak oluyor. Hesabı gizliyse profil fotoğrafına bakmaktan başka çare de kalmıyor. Profil fotoğrafları küçük boyutta olduğu için kişiyi tanımamız zor olabilir. Instagram profil fotoğrafını büyütmeye izin vermese de bazı uygulamalar ile bunu yapabiliriz. Bunun için instagram profil büyütme konusuna değineceğiz. Bu yazımızda instagram profil fotoğrafı büyütme yöntemini aktaracağız.

INSTAGRAM PROFİL BÜYÜTME

Günümüzün birçoğunu Instagram'da geçirebiliyoruz. Ne kadar çok zaman geçirsek de bazen bilmediğimiz ya da merak ettiğimiz birçok detay olabiliyor. Bunlardan biri de instagram profil fotoğrafı büyütme konusu. Bu işlemi Instagram bize izin vermediği için maalesef küçük boyutta görebiliyoruz. Fakat ek uygulamalar ile bunu gerçekleştirmek mümkün. Size bu yöntemlerden biri olan internet sitelerinden bahsedelim. Bazı internet siteleri "PP foto büyütme, instagram profil foto büyütme" adı altında bu hizmeti vermektedir. Genel olarak şu şekilde çalışmaktadırlar:

• Siteye giriş yaptıktan sonra profil fotosunu büyütmek istediğiniz kişinin profil adını hazırlayın.

• Arama çubuğuna kullanıcı adını yazın ve tamam yazan yere tıklayın.

• Kişinin profil fotosu büyük bir şekilde görünecektir.

Instagram profil fotoğrafı büyütme işlemi için uygulama mağazalarında konuyla ilgili uygulamalar vardır. Bu uygulamaları da kullanarak istediğiniz kişinin profil fotoğrafını büyütebilirsiniz.

Instagram profil resmi büyütme için Instagram'a bilgisayar üzerinden giriş yaparak da uygulayabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra profil fotosunu büyütmek istediğiniz kişiyi bulun. Daha sonra Ctrl+U tuşlarına aynı anda basın. Gelen kaynak kodları içerisinde JPEG araması yaparak resmi bulabilirsiniz. Bu bulduğunuz fotoğraf büyük boyutta karşınıza çıkacaktır.