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İşitme engelli Suriyeli çocuğa Erdoğan’dan yardım eli

Başkan Erdoğan, 10 yaşında ilk defa duyan Suriyeli Fatma Afaş ile kendisi gibi işitme engelli kardeşi Sara Afaş’ın tedavi edilmeleri için talimat verdi

Giriş Tarihi: 25.9.2020 ABONE OL
İşitme engelli Suriyeli çocuğa Erdoğan’dan yardım eli
Suriye'nin Halep kentinden 8 yıl önce Kocaeli'ye göç eden Fares ve Gusun Afaş çiftinin 6 çocuğundan 10 yaşındaki Fatma ile 3 yaşındaki Sara'nın işitme engeli bulunuyor. Körfez ilçesinde yaşayan belediyeden emekli Mustafa Demirtaş ve hayırsever eczacı Caner Göçmez'in girişimleriyle geçtiğimiz günlerde Fatma'nın kulağına işitme cihazı takıldı. İlk defa sesleri duyan Fatma ve ailesinin hikayesini öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam 3 yaşındaki Sara'nın da tedavi edilmesi talimatı verdi. Kendisini arayan Erdoğan'ın Sara'nın tedavisi için gerekli işlemlerin yapılması talimatını verdiğini söyleyen Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü aileyle iletişime geçti. Annesi Gusun Afaş ve eczacı Caner Göçmez tarafından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen minik Sara'nın gerekli tetkikleri yapıldı ve takılacak işitme cihazı için kulak ölçüsü alındı. Konjenital hastalıklar grubuna giren doğuştan işitme kaybı olduğu belirtilen Sara, birkaç ay içerisinde yapılacak cerrahi operasyonun ardından hem işitip hem de konuşabilecek. AA

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İşitme engelli Suriyeli çocuğa Erdoğan’dan yardım eli
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