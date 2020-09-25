2020 İŞKUR TYP kura sonuçları belli oluyor! İŞKUR TYP başvuruları kura sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?

İŞKUR, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında personel alımı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde başvuruların sona ermesiyle TYP kura sonuçları sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışacak hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları kura sonuçlarına göre belirlenecek. Başvurularını tamamlayan adaylar İŞKUR TYP kura sonuçları ekranı üzerinden sorgulama yapıyor. Peki 2020 İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP başvuruları kura sonuçları açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır?
İŞKUR TYP kura sonuçları, başvuru yapan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Eğitim sezonunun başlamasının ardından adaylar İŞKUR bünyesindeki Toplum Yararına Program başvurusunda bulunmuştu. Şimdi ise adaylar 'İŞKUR kura sonuçları açıklandı mı, TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak' gibi sorulara yanıt aranıyor. Başvuruları sona eren iş ilanlarının sonuçları da belli olmaya başladığı biliniyor…
İŞKUR TYP kura sonuçları henüz belli olmadı. TYP başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilirken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan TYP başvurularını yapan ve seçilen personeller Ekim ayında göreve başlayacak.
İŞKUR TYP sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yer alacaktır.
Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları
* 18 yaşını doldurmuş olmak.
* İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak.
* SGK'dan herhangi bir emekli aylığı, gelir aylığı ya da malül aylığı almıyor olmak gerekmektedir.
* Adayların eğitim şartlarında herhangi bir mezuniyet şartı aranmayacak. Fakat halihazırda örgün bir eğitime devam eden adaylar bu ilanlara başvuru gerçekleştiremeyecekler.
* Örgün öğretim dışında açıköğretim ile lise, üniversite okuyan öğrenciler puanlara başvuru yapabilecekler.
* Daha önce toplum yararına programı kapsamında görevli iken kendi kusurlarını nedeniyle işten çıkarma tutulmamış olmalı istenmektedir.
* 2019 ve 2020 eğitim öğretim döneminde güvenlik görevlisi kadrosunda çalışan TYP çalışanlarının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde başvuru yapabilecekler.