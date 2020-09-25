İstanbul’u korkutan deprem

Marmara Denizi'nde, Tekirdağ açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul'dan da hissedilen deprem korku yarattı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 16.38'deki 4.2 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Tekirdağ ve İstanbul'da hissedilen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise, "Afet anında internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarını ya da SMS göndermeyi tercih edin" uyarısında bulundu.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün (KRDAE) büyüklüğünü 4.3 olarak duyurduğu depremin ardından aynı bölgede saat 21.06'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 4.2 büyüklüğündeki depremin uyarıcı bir deprem olduğunu söyledi. Ercan, "Bu depremin arkasından daha büyük bir deprem olur mu, hayır olmaz. Benim 50 yıllık deneyimime göre bu tamamen uyarıcı bir depremdir. Arkasından daha büyük bir deprem beklemiyorum" dedi.AFAD verilerine göre, dün saat 04.01'de Aksaray'da da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 2.67 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssü kent merkezi olarak belirlendi. KRDAE ise 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Akçakent, derinliği 5 kilometre olarak duyurdu.