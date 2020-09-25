İTO borç sorgulama 2020: İTO sicil no ile aidat borç sorgulama nasıl yapılır? k1

İTO İstanbul'da ticari hizmet verem kurum ve şahısların faaliyetlerini düzenler. İstanbul Ticaret Odası Meslek Komiteleri başlıca seçilmiş 90 Meslek Komitesinden oluşmaktadır. Bu komiteler NACE kodu adı altında kategorize edilmiştir. İstanbul Ticaret Odası bünyesinde kayıtlı ticari şirketler kuruma karşı ait öderler. Bu aidatların ödeme günü geçtiğinde borcun durumunu öğrenmek için İTO borç sorgulama servisi kullanılır. İTO online borç sorgulama nasıl yapılır? Adım adım aktaracağız.

İTO ONLİNE BORÇ SORGULAMA

5174 Sayılı Kanun gereğince, İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere 2 eşit taksitle tahsil edilmektedir. İTO üyeleri kayıtlı bulunan sermayelerine veya öz varlıklarına göre derecelendirilir ve ilgili tarife esas alınarak yıllık aidat tahakkuk ettirilir.

DERECELER SERMAYE VE ÖZ VARLIK AİDAT (TL) Fevkalade 1.000.001 Yukarısı 550 ₺ 1 250.001 1.000.000 465 ₺ 2 25.001 250.000 340 ₺ 3 1.001 25.000 310 ₺ 4 1 1.000 300 ₺ Y 310 ₺

İTO üyeleri kayıtlı bulunan sermayelerine veya öz varlıklarına göre derecelendirilir ve ilgili tarife esas alınarak yıllık aidat tahakkuk ettirilir.İstanbul Ticaret Odası üyeleri borç durumlarını öğrenmek için İTO aidat borç sorgulama servisini kullanabilirler. İnternet üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde borcunuzu öğrenebilirsiniz. İstanbul Ticaret Odası tarafından sağlanan bu hizmet borç sorgulamanın yanında borç ödeme imkânı da sağlamaktadır. Borç sorgulamak için şu adımları takip edebilirsiniz:

İTO'nun resmi internet adresinde bulunan bu bağlantıya tıklayın. (https://online.ito.org.tr/EITO/borc_goster.faces?init=true)

Karşınıza çıkan ekranda T.C kimlik numaranız istenecektir. Buraya kimlik numaranızı girin.

Kimlik numarasından sonra aşağıda "Doğum Tarihi" yazan yere gelerek doğum tarihinizi girin. Gün – ay – yıl şeklinde giriniz.

Kimlik numaranız ve doğum tarihiniz eşleştikten sonra bir sonraki adıma geçebilirsiniz.

Bu adımda Ad, Soyad, TCKN ve doğum tarihi bilgileriniz yer alacak. Bu bilgiler doğruysa "Bilgilerim doğru devam et" butonuna tıklayın.

Bu adımdan sonra artık Sicil numaranızla devam edebilirsiniz.

İTO SİCİL NO İLE BORÇ SORGULAMA

Yukarıdaki adımları tamamladıktan sonra İTO sicil numaranızı Sicil no alanına girin.

Sağ kısımda yer alan borç sorgula butonuna tıklayın.

Burada farklı sicil no da sorgulayabilirsiniz.

Karşınıza çıkan bir borç varsa bunu online şekilde ödeyebilirsiniz.

İTO BORÇ SORGULAMA İLETİŞİM

İTO borç sorgulama ile ilgili bir sorun yaşadığınızda İTO müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz.

Telefon:

0212 455 62 44 / 0212 455 62 45 / 0212 455 62 46

0212 455 62 50 / 0212 455 62 56 / 0212 455 62 57

0212 455 62 63

Faks:

0212 520 10 25 / 0212 455 62 67

maliisler@ito.org.tr