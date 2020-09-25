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yaşamını yitirmişti... skandalında son dakika gelişmesi!

Beylikdüzü’nde 38 yaşındaki ’a yapmak suretiyle ölümüne sebep olan 5 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yeni delil ve ifadeler üzerine 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Son dakika haberine göre 2 şüpheli gözaltına alındı.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Giriş Tarihi: 25.9.2020 11:25 Son Güncelleme: 25.9.2020 11:36 ABONE OL
Kübra Boyraz yaşamını yitirmişti... Botoks skandalında son dakika gelişmesi!

İstanbul Beylikdüzü'nde 38 yaşındaki Kübra Boyraz'a botoks yapmak suretiyle ölümüne sebep olan 5 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı.

SAVCILIK 4 KİŞİ İÇİN YAKALAMA TALEP ETTİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahkikatın derinleştirilmesi sonucunda toplanan yeni deliller ve alınan yeni ifadeler ışığında 4 şüpheli hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan yakalama talep edildi.

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2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Büüyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce Başsavcılığın talebi kabul edildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheliden 2'si İstanbul dışında yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

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Kübra Boyraz yaşamını yitirmişti... Botoks skandalında son dakika gelişmesi!
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