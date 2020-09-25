Kübra Boyraz'ın ölümünde son dakika gelişmesi! Acılı baba son anlarını anlattı...

'BUNLAR İNSAN SAĞLIĞI İLE ÖLDÜRÜYOR'



Kübra Boyraz'ın babası Ekrem Solmazgül (66), kızının ölümüyle ilgili ilgili konuştu. Malatya'da taziyeleri kabul eden ve gazetecilerle telefonla görüşen Solmazgül, şunları söyledi:



"Böyle yerlerin kapanması lazım. Devletin bunlara el atması gerek. Benim çocuğum veya bir başkasının çocuğu da yanmasın. Benim ciğerlerim dağlandı, onların olmasın. Kızımı bana teslim ettiklerinde konuşuyordu, sadece 'baba- anne beni kurtarın' diyordu. Çok acı çekiyordu. Benim kızdığım nokta; biz oraya gitmişiz, onlar arıyorlar, Kübra'nın telefonundan annesi de yalvarıyordu, 'çocuğuma ne verdiyseniz söyleyin ki Kübra'yı iyileştirsinler. Telefonu doktora veriyor, doktor da hiçbir şey söylemiyor, 3 kere konuşmuş doktorla.