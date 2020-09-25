Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kübra Boyraz'ın ölümünden sonra flaş gelişme! Havalimanında 224 kaçak botoks ürünü ele geçirildi

'ın ölümünden sonra flaş gelişme! Havalimanında 224 kaçak botoks ürünü ele geçirildi

'da 'ın bir güzellik merkezinde yaptırdığı botoksun ardından yaşamını yitirmesi 'nin gündemine oturdu. Bu sarsıcı olayın sonrasında Van Ferit Melen Havalimanı'na gelen bir yolcuya ait kolilerde X-Ray cihazında yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen 224 botoks dolgu ürünü gele geçirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 09:12 Son Güncelleme: 25.9.2020 09:24 ABONE OL
Kübra Boyraz'ın ölümünden sonra flaş gelişme! Havalimanında 224 kaçak botoks ürünü ele geçirildi

Beylikdüzü'nde 38 yaşındaki isimli kadın, gittiği güzellik merkezinde botoks yaptırdıktan sonra hayatını kaybetmiş, Kübra'nın ölümü duyanları dehşete düşürmüştü. Kübra'nın ölümünün ardından flaş gelişme yaşandı. Van'da, havalimanında 224 kaçak botoks ürünü ele geçirildi

Kübra Boyraz'ın ölümünden sonra flaş gelişme! Havalimanında 224 kaçak botoks ürünü ele geçirildi

'a gönderilmek üzere Van Ferit Melen Havalimanı'na, gelen bir yolcuya ait kolilerde X-Ray cihazında yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen 224 botoks dolgu ürünü gele geçirildi.

Kübra Boyraz'ın ölümünden sonra flaş gelişme! Havalimanında 224 kaçak botoks ürünü ele geçirildi

Ele geçirilen ürünlerle ilgili M.A.B. hakkında "5607 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı.

Kübra Boyraz'ın ölümünden sonra flaş gelişme! Havalimanında 224 kaçak botoks ürünü ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ferit Melen Havalimanına gelen M.A.B.'nin X-Ray cihazından geçerken üst araması ve getirdiği iki kolide arama yaptı.

Kübra Boyraz'ın ölümünden sonra flaş gelişme! Havalimanında 224 kaçak botoks ürünü ele geçirildi

Aramada, kolilerde 224 kaçak botoks dolgu ürünü gele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerle ilgili M.B.A., hakkında "5607 sayılı Kanuna Muhalefet etmek" suçundan işlem yapıldı.

'Öldüren botoks'ta flaş görüntüler! Hastaneye girdiği ve çıktığı o anlar ortaya çıktı | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Kübra Boyraz'ın ölümünden sonra flaş gelişme! Havalimanında 224 kaçak botoks ürünü ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA