Kübra Boyraz'ın ölümünden sonra flaş gelişme! Havalimanında 224 kaçak botoks ürünü ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ferit Melen Havalimanına gelen M.A.B.'nin X-Ray cihazından geçerken üst araması ve getirdiği iki kolide arama yaptı.