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Küçük kardeşler, depreme ders çalışırken yakalandı! O anlar kamerada...

Dün 16:38'de Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 4.2 şiddetindeki 'da paniğe neden oldu. Depreme ders çalışırken yakalanan 2 küçük kız kardeşin yaşadığı korku kameraya yansıdı. Görüntülerde küçük kardeşlerin 'anne' diye bağırarak odadan çıktığı görülüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 25.9.2020 10:40 Son Güncelleme: 25.9.2020 11:24 ABONE OL
Küçük kardeşler, depreme ders çalışırken yakalandı! O anlar kamerada...

Marmara Denizi'nde dün 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 18,87 kilometre açığındaki sarsıntı, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Sultangazi'de evde ders çalışan Yaren (6) ve Yağmur (8) Keşçi kardeşleri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydediyordu. Küçük kardeşler ders çalışırken bir anda sarsıntı oldu.

PANİK VE KORKU YAŞADILAR

Elbise dolabının sallanmasından dolayı çıkan ses üzerine Keşçi kardeşler, büyük bir panik ve korku yaşadı. İki kardeş, 'anne' diye bağırarak koşarak odadan çıktı.

İki kardeşin depremde yaşadığı korku kamerada | Video

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Küçük kardeşler, depreme ders çalışırken yakalandı! O anlar kamerada...
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